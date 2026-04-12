تأیید بازنشستگی ۱۳۵۲ کارگر در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در نخستین جلسه کمیته بررسی پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور لرستان در سال جاری، ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق کارگران و توجه به شرایط خاص شغلی آنها، اظهار داشت: دو کمیته بدوی و تجدیدنظر در استان پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران را بررسی می‌کنند که در سال گذشته تعداد هزار و ۶۱۴ پرونده در سامانه مشاغل سخت به ثبت رسید که این پرونده‌ها در ۳۳ جلسه کمیته بدوی با حضور کارشناسان موردبررسی قرار گرفت.

وی افزود: از این تعداد پرونده‌های بررسی شده در کمیته بدوی تعداد هزار ۱۸۲ درخواست موردتأیید قرار گرفت و برای تکمیل و انجام مراحل نهایی به سازمان تأمین اجتماعی استان ارسال شد

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، ادامه داد: کارگرانی که درخواست بازنشستگی پیش از موعد خود در کمیته بدوی تأیید نشده است با ثبت اعتراض خود و تکمیل پرونده درخواستشان در کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی می‌شود.

توصیفیان، بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز تعداد ۶۶۳ پرونده در هشت جلسه توسط کمیته تجدیدنظر مورد ارزیابی قرار گرفت و از این تعداد پرونده ۱۷۰ درخواست بازنشستگی بیش از موعد در مشاغل سخت و زیان استان تأیید شد.

وی تصریح کرد: بنابراین با بررسی‌های پرونده‌های درخواست کارگران برای بازنشستگی بیش از موعد در مشاغل سخت و زیان در کمیته بدوی و تجدیدنظر استان لرستان در سال ۱۴۰۴ تعداد هزار و ۳۵۲ کارگر لرستانی بازنشسته شدند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، تصریح کرد: مشاغل سخت و زیان‌آور، مشاغلی هستند که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار روی سلامت کارکنان تأثیر می‌گذارد، بنابراین شغل‌هایی که ماهیت سخت و دشوار دارند، مشمول قانون جدید بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند و کارگران این واحدها، می‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

توصیفیان، یادآور شد: بر اساس قانون بازنشستگی بیش از موعد، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مشمول قانون کار درصورتی‌که حداقل ۵۵ سال تمام داشته و سابقه پرداخت حداقل ۲۰ سال حق بیمه داشته باشند، می‌توانند بااطلاع کارفرمای خود درخواست بازنشستگی خود را به سامانه مشاغل سخت https://sakht.mcls.gov.ir/ ارائه نموده تا در کمیته بدوی مطرح شود.