به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش، در نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن سال ۱۴۰۵ با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بر نقش کلیدی آموزش‌وپرورش در پیشرفت علمی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به حوادث اخیر و شهادت جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان، این اتفاقات را عاملی برای تقویت ریشه‌های انقلاب دانست و افزود: استمرار انقلاب اسلامی نیازمند ایثار و ازخودگذشتگی است و این مسیر با خون شهدا تضمین شده است.

محمودزاده حوزه علمی را یکی از عرصه‌های مورد هجمه دانست و توضیح داد : ایجاد ترس، ناامنی و تخریب زیرساخت‌های پژوهشی از جمله اقداماتی است که با هدف جلوگیری از ورود نوجوانان و جوانان به عرصه علم و فناوری انجام می‌شود.

به گفته وی، دشمن در حوزه فرهنگی نیز با ایجاد هویت‌زدایی، گسست اجتماعی، ترویج دوگانگی‌های کاذب و تحریک هیجانات مخرب فعالیت می‌کند.

مدرسه خط مقدم استمرار انقلاب

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه «مدرسه خط مقدم استمرار انقلاب اسلامی است»، تأکید کرد : برای تداوم دستاوردهای انقلاب باید نقش مدرسه، معلمان و دانش‌آموزان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. او بر ضرورت دشمن‌شناسی، افزایش بصیرت، آگاهی‌بخشی و اجرای جهاد تبیین تأکید کرد.

وی همچنین گفت: سند تحول بنیادین دارای ۴۳ شاخص است که یکی از مهم‌ترین آنها ورود دانش‌آموزان به میدان‌های ناشناخته علمی است و سایر شاخص‌ها بر تقویت هویت و تربیت دانش‌آموز معتقد، شجاع و متخلق تمرکز دارند.

شناسایی ۲۰۰۰ مدرسه نیازمند ارتقای کیفیت

وی از شناسایی حدود ۲۰۰۰ مدرسه نیازمند ارتقای کیفیت طی سه سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام براساس رصد و تحلیل نمرات نهایی انجام شده است.

به گفته وی ، جلسات آموزشی و برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت این مدارس در حال اجراست.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی همچنین از همکاری با یک مؤسسه تخصصی برای ارتقای آموزش و تربیت خبر داد و هدف این همکاری را افزایش کیفیت امتحانات خرداد و ایجاد روندی پایدار برای سال‌های آینده عنوان کرد.

محمودزاده با بیان اینکه معلمان باید با انگیزه کافی در کلاس‌های مجازی حضور داشته باشند و از فرصت باقی‌مانده تا خردادماه به‌خوبی استفاده شود ادامه داد: در برخی استان‌ها برنامه‌ریزی شده در صورت نیاز کلاس‌های جبرانی بیشتری برگزار شود. همچنین پس از پایان امتحانات خردادماه، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی به برنامه‌های تابستانی مدارس متصل خواهد شد.

برنامه‌های اجرایی و جشنواره‌های دانش‌آموزی

محمودزاده از اجرای جشنواره‌های دانش‌آموزی در سطح ملی خبر داد و گفت : برنامه‌های دانش‌آموزی در چهار مرحله طراحی شده و با توجه به شرایط فعلی، مرحله نهایی جشنواره به پس از تیرماه موکول خواهد شد.

به گفته وی ، از میان ۱۲ میلیون دانش‌آموز کشور، حدود ۲۰۰ دانش‌آموز وارد دوره‌های ویژه اقتصاد مهارت و آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌شوند و گروهی از معلمان نیز برای تدریس این حوزه‌ها آموزش خواهند دید.

پویش «عشق رهبر شهیدم»

وی با اشاره به استقبال گسترده از پویش «عشق رهبر شهیدم» اعلام کرد: بیش از ۴۵ هزار اثر دانش‌آموزی از سراسر کشور ارسال شده است که این آثار در ۱۵ رشته از جمله پادکست، ویدئو، دل‌نوشته و گزارش تصویری تولید شده و داوری آنها در استان آذربایجان شرقی در حال انجام است. ۱۵۰ اثر برگزیده نیز در مراسمی حضوری یا وبیناری تجلیل خواهند شد.

برنامه‌های تقنینی و آیین‌نامه‌ها

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به برنامه‌های تقنینی در حوزه آموزش‌وپرورش گفت: برخی قوانین و ساختارها نیازمند بازنگری است.

به گفته وی ، موضوعاتی مانند رتبه‌بندی، آموزش مجازی و برخی قوانین شورای عالی آموزش‌وپرورش در حال بررسی و نهایی‌سازی است.

تعیین شهریه مدارس غیردولتی

محمودزاده اعلام کرد: الگوی جدید تعیین شهریه تدوین شده و پس از بررسی در شورای نظارت و تأیید وزیر آموزش‌وپرورش به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وی توضیح داد : روند تعیین شهریه از اول اردیبهشت آغاز می‌شود و تا مرداد ادامه خواهد داشت که طبق این روند، مدارس باید پیشنهاد شهریه خود را براساس آیتم‌های ماده ۱۵ ثبت کنند. شوراهای منطقه و استان این پیشنهادات را بررسی و تصویب می‌کنند و مؤسسان نیز ۲۰ روز فرصت اعتراض دارند. هدف، رسیدگی به اعتراضات پیش از آغاز شهریور است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی در پایان تأکید کرد: شهریه همه مدارس باید پیش از شروع ثبت‌نام مشخص شود و سامانه‌های نظارتی بر روند اجرا نظارت کامل خواهند داشت.