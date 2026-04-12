به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در ستاد انتخابات لرستان، اظهار داشت: تبلیغات رسمی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز سوم اردیبهشت آغاز و تا پایان روز نهم اردیبهشت‌ماه جاری ادامه دارد.

وی گفت: ۲۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات نیز تبلیغات ممنوع است و انتخابات در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، ادامه داد: در بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهرها هزار و ۳۰۶ نفر برای ۳۳ شهر تأیید صلاحیت شده‌اند و ۱۸۱ نفر از نامزدها وارد شورای اسلامی ۳۳ شهر استان می‌شوند.

آریایی، یادآور شد: در بحث روستاها هم ۹ هزار و ۳۴۶ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد پنج هزار و ۲۳۴ نفر وارد شوراهای اسلامی هزار و ۷۱۲ روستا خواهند شد.

وی عنوان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در هزار و ۷۱۲ روستای استان برگزار می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، افزود: از این تعداد نامزد هزار و ۶۱۱ نفر خانم و هفت هزار و ۷۳۵ نفر آقا هستند.

وی ادامه داد: همه فرایندهای مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر تعیین تکلیف شده، حوزه‌های رأی‌گیری تعیین و نمایندگان فرماندار و بخشدار مشخص شده و اعضای شعب از بین کارمندان ادارات انتخاب و تعیین خواهند شد.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، گفت: در بحث روستاها هم از روز شنبه تعیین شعب صورت‌گرفته و بخشداران از بین پرسنل ادارات شاغل در بخش‌های مختلف، اعضای شعب را مشخص خواهند نمود.

آریایی، افزود: اعتراض افرادی هم که در حوزه‌های روستایی اعتراض داشتند، در هیئت‌های نظارت در حال بررسی بوده و نهایتاً هم ظرف دو سه روز آینده نتیجه به متقاضیان اعلام خواهد شد.

وی عنوان کرد: در بحث آموزش عوامل برگزارکننده انتخابات؛ در هفته اول اردیبهشت‌ماه به‌صورت وبیناری آموزش عوامل اجرایی شعب اخذ رأی شامل نماینده فرماندار، نماینده بخشدار، کاربران رایانه و تکنسین‌های فنی به‌صورت وبیناری صورت خواهد گرفت .



دبیر ستاد انتخابات لرستان، تأکید کرد: فرمانداران لیست شعب اخذ رأی را به روال سنوات قبل در اختیار نیروی انتظامی قرار بدهند تا هماهنگی‌های لازم در زمینه تأمین امنیت شعب و صندوق‌ها صورت گیرد.