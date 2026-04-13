حق شناس: انتخابات شوراها در گیلان با بیش از ۳ هزار صندوق برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر دوشنبه در ستاد انتخایات گیلان با اشاره به هماهنگیهای نهایی برای برگزاری انتخابات، اظهار کرد: بیش از ۳ هزار و ۳۱ صندوق رأی تا این لحظه در شهرستانها و روستاها تأیید شده است. بحث عوامل اجرایی، تجهیزات صندوقها و تأمین امنیت، آخرین هماهنگیها انجام شده است.
وی تعداد اعضای شوراهای شهری را ۲۹۵ نفر و اعضای شوراهای روستایی را نزدیک به ۷ هزار نفر اعلام کرد و افزود: وضعیت کاندیداها در شهرها و روستاها مشخص است و انشاءالله با توجه به شرایط کشور و جنگ رمضان، شاهد انتخابات قابل قبولی از نظر مشارکت در گیلان باشیم.
استاندار گیلان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در کیفیت زندگی، تصریح کرد: هر چقدر مشارکت بیشتر باشد و انتخابها پُرصلابتتر، طبیعتاً در انتخاب شهردار و دهیار مطلوب اثرگذار خواهد بود.
وی مشکلات شهری مانند مسائل زیستمحیطی (زباله)، فضای سبز، گردشگری، ساختوسازها، معماری شهری، طرح جامع و طرحهای هادی روستا را از جمله موضوعاتی دانست که با انتخاب آگاهانه و پرشور حل میشود.
حقشناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار شرایط جنگی و توصیه فرمانداران برای آمادگی کامل، گفت: گرچه الان بحث دو هفته آتش بس است، اما همه فرمانداران تمهیدات لازم را اتخاذ کنند تا اگر خدای ناکرده جنگ شد، آمادگی کامل داشته باشیم و امکانات و تسهیلات برای مردم مانند ۴۰ روز گذشته فراهم شود.
وی همچنین به بررسی مسائل کشاورزی سال جاری، تأمین آب و رفع مشکلات کشاورزان اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوعات توسط فرمانداران شد.
نظر شما