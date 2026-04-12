۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

عرضه ۲۷۷ تن گوشت مرغ در بازار لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از عرضه ۲۷۷ تن گوشت مرغ در بازار این استان طی امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و به‌منظور تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان، امروز میزان ۲۷۷ تن و ۵۱۴ کیلوگرم گوشت مرغ گرم در استان لرستان توزیع شد.

وی افزود: با کشتار ۱۱۳ هزار و ۶۲۹ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره در کشتارگاه‌های صنعتی استان، این میزان گوشت مرغ گرم تولید و روانه بازار مصرف شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این اقدام عملیاتی، نشان‌دهنده تلاش مستمر خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان برای تأمین پایدار نیاز بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. وی همچنین بر ادامه پیگیری‌ها و اقدامات لازم برای حفظ ثبات در بازار گوشت مرغ لرستان تأکید کرد.

کد مطلب 6798977

