آنکارا: در تلاش برای ازسرگیری سریع مذاکرات اوکراین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک منبع آگاه در دولت ترکیه امروز شنبه به خبرگزاری ریانووستی گفت: آنکارا در حال تلاش برای ازسرگیری مذاکرات درباره اوکراین در آینده‌ ای بسیار نزدیک است.

این منبع آگاه در آنکارا در این خصوص اضافه کرد: آنکارا ارتباط خود را با همه طرف‌ ها حفظ کرده و آماده است در ایجاد شرایط برای بازگشت به مذاکرات و پیشبرد روند صلح نقش‌ آفرینی کند.

این در حالیست که آخرین دور مذاکرات میان مسکو و کی یف ۱۷و ۱۸ فوریه به میزبانی ژنو و با مشارکت روسیه، اوکراین و آمریکا برگزار شد، اما پس از آن نشست های آتی به حالت تعلیق در آمدند.

در پی وقوع این تعلیق، یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری ترکیه پیشتر با صدور بیانیه ای از آعلام آمادگی آنکارا برای میزبانی از دور جدیدی از مذاکرات میان روسیه و اوکراین خبر داده بود.