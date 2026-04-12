مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز تا اواخر روز دوشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می گیرد و در اغلب نقاط استان بهویژه مناطق شرقی، جنوبی و غربی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد به نسبت شدید و گاهی تندباد لحظهای و ریزش تگرگ پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وقوع رگبار و رعد و برق در مرکز استان، افزود: شدت ناپایداریها امروز بیشتر بهصورت رگبار و رعدوبرق و فردا بهصورت وزش باد شدید و توفان لحظهای خواهد بود.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان، شدت وزش باد در نواحی مستعد سبب خیزش گردوخاک خواهد شد.
معتمدی اضافه کرد: از روز چهارشنبه تا پنجشنبه آسمان بهصورت صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر وزش باد، پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان سه تا پنج درجه سلسیوس کاهش مییابد، گفت: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) بین ۲۲ و ۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: خور و بیابانک با ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان پیشبینی میشود.
