اسماعیل امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نظارت گسترده بر واحدهای تولیدی و خدماتی در استان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ واحد تولیدی به‌صورت مستمر تحت پایش اداره‌کل استاندارد قرار دارند.

وی افزود: علاوه بر این، بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ مرکز خدماتی در حوزه‌های مختلف نیز به‌طور مداوم رصد می‌شوند تا کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان در سطح مطلوبی حفظ شود.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: گسترش فرهنگ استاندارد یکی از مهم‌ترین رویکردهای سال ۱۴۰۵ است و تلاش داریم این موضوع به یک مطالبه عمومی در میان مردم تبدیل شود.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که شهروندان به‌عنوان ناظران و سفیران استاندارد، نقش فعال‌تری در مطالبه کیفیت کالاها و خدمات ایفا کنند و در ارتقای سطح زندگی جامعه مشارکت داشته باشند.

امینی در ادامه با ارائه راهکاری برای تشخیص اصالت کالاها بیان کرد: مردم می‌توانند کد ۱۰ رقمی درج‌شده زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۵۱۷ ارسال کنند تا از صحت آن اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه استاندارد، شهروندان می‌توانند از طریق همین سامانه موضوع را اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.