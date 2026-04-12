به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر یکشنبه در جمعی از مدیران دستگاههای اقتصادی و بانکهای استان سمنان در دفتر خود با اشاره به خسارات وارد شده به اقشار مختلف مردم بهویژه فعالان بخش خصوصی و اقتصادی را در جریان جنگ تحمیلی اخیر، تاکید کرد: بسیاری از کسب و کارهای مردمی در این حملات ددمنشانه دشمن آسیب دیده است.
وی افزود: بسیاری از مردم و مدیران بخش خصوصی با توجه به آغاز تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، با کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی گوناگون رو به رو شدهاند که باید برای این چالشها چارهاندیشی کرد تا از وقوع و تشدید بحران در آینده جلوگیری شود.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان تخصیص تسهیلات بانکی، تعدیل درآمدهای عمومی دولت و حمایت از بخش خصوصی را از راههای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: در شرایط کنونی باید از سختگیری در اجرای برخی قوانین دولتی مانند برخی مواد مالیاتی و دیگر درآمدهای دولت چشمپوشی کرد و با پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی از مشکلات این قشر تا حدودی کاست.
مطیعی با تاکید بر لزوم همکاری همه جانبه ادارات و دستگاههای دولتی با اقشار مختلف مردم تصریح کرد: مردم عزیزمان در این مدت در حمایت از نظام و تبعیت از رهبر معظم انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نکردند چنانکه زبان همه مسئولان برای تشکر از فداکاری آنان ناتوان است.
وی افزود: با وجود تورم و دیگر مشکلات اقتصادی در کشور، این مردم پس از آغاز جنگ تحمیلی اخیر نهتنها با تحمل این مشکلات پا به عرصه گذاشتند، بلکه به صورت خودجوش مواکب عزت و اقتدار و اجتماعات شبهای اقتدار را نیز مدیریت و هدایت کردند؛ طبیعتاً این امر مسئولیت مدیران، به ویژه مدیران اقتصادی استان و کشور را چندین برابر کرده است.
امام جمعه سمنان تصویب رژیم حقوقی تنگه هرمز و برنامهریزی برای افزایش ارزش پول ملی را از مهمترین عوامل موثر در ارتقای جایگاه ایران در جهان دانست و گفت: امروز برخی کشورهای منطقه و دنیا، حتی برخی کشورهای ناتو که تا پیش از این به تبعیت از آمریکا ارتباط خود را با ما قطع کرده بودند، روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفتهاند که این امر نشاندهنده تبدیل شدن ایران به یکی از ابرقدرتهای دنیا است.
مطیعی با تأکید بر لزوم امکانسنجی تخصیص برخی بودجههای دولتی به امور فرهنگی تصریح کرد: بخشی از امور فرهنگی و اجتماعی بدون متولی مانده است و در حال حاضر به صورت مردمی یا با دشواری در تامین هزینهها دنبال میشود، باید تلاش کرد تا با توجه به اهمیت حوزه فرهنگ برای جامعه، میزان مشخصی از درآمدهای دولت به این امر اختصاص یابد.
