به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اعلام کرد: با توجه به تداوم موج بازگشت مسافران به شهرهای مبدا به ویژه تهران و افزایش حجم ترافیک در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت بار ترافیکی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۷:۰۰ امروز ۲۳ فروردین به‌صورت موقت ممنوع خواهد بود.

جانشین پلیس راه ادامه داد: همچنین مسیر شمال به جنوب جاده چالوس به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی خاطرنشان کرد: محورهای هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها اطلاع حاصل کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، زمان سفر خود را مدیریت کنند.