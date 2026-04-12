۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده چالوس از ساعت ۱۷

جانشین رئیس پلیس راه فراجا اعلام کرد: با تشدید موج بازگشت مسافران از شمال کشور، محدودیت‌های ترافیکی جدیدی در محورهای پرتردد از جمله جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال اعمال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اعلام کرد: با توجه به تداوم موج بازگشت مسافران به شهرهای مبدا به ویژه تهران و افزایش حجم ترافیک در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت بار ترافیکی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۷:۰۰ امروز ۲۳ فروردین به‌صورت موقت ممنوع خواهد بود.

جانشین پلیس راه ادامه داد: همچنین مسیر شمال به جنوب جاده چالوس به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی خاطرنشان کرد: محورهای هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها اطلاع حاصل کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، زمان سفر خود را مدیریت کنند.

