انتصابات جدید فراجا در حوزه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس گفت: با هدف توسعه و تعمیق ارتباط رسانه‌ای با طیف گسترده مخاطبین و همچنین تنوع‌بخشی به گونه‌های مختلف هنری جهت تسهیل و تسریع در انتقال مفاهیم مورد نظر به اقشار جامعه، هلدینگ رسانه‌ای ناجی‌هنر راه‌اندازی می‌شود.

منتظرالمهدی اظهار کرد: این هلدینگ شامل چهار زیرمجموعه اصلی است که عبارتند از موسسه فرهنگی هنری ناجی‌هنر، موسسه رسانه‌ای هنری رَسا، شرکت شهرک‌های سینمایی پلیس و کانون تبلیغاتی ۳۶۰ .

وی افزود: در همین راستا سرهنگ زین‌العابدین مرادی به عنوان سرپرست" هلدینگ ناجی‌ هنر " ، سید سعید کاتبی به عنوان مدیرعامل موسسه " فرهنگی ناجی‌هنر " ، محمدجواد شجری به عنوان مدیرعامل موسسه " رسانه ای رَسا " و مهدی یارندی به عنوان مدیرعامل " شهرک‌های سینمایی پلیس " / منصوب شدند.

بر اساس اعلام پلیس، معاون فرهنگی اجتماعی فراجا اظهار کرد: مدیرعامل " کانون تبلیغاتی ۳۶۰ " نیز به زودی معرفی خواهد شد.