به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران در محدوده حدفاصل استاندارد تا پل کلاک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه ساوه – تهران در محدوده نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ قلی‌نیا در ادامه با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و این محورها فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از بارش باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی و کردستان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، احتیاط لازم را در تردد داشته باشند.

وی در خصوص محورهای مسدود شریانی نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام می‌شود.

به گفته وی، آزادراه تبریز – زنجان در محدوده عزیزکندی تا قویون قشلاقی در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و مسیرهای جایگزین از طریق سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی در نظر گرفته شده است.

سرهنگ قلی‌نیا ادامه داد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود.

وی همچنین از انسداد محورهای غیرشریانی پونل – خلخال و پاتاوه – دهدشت خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان با اشاره به محورهای دارای انسداد فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا و محور وازک – بلده نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.