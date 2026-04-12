ضحی حاجیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در زمان مواجهه با مخاطرات بزرگ و به ویژه جنگ، چک کردن لحظه‌به‌لحظه اخبار و استفاده از شبکه‌های رسانه‌ای مسموم، می‌تواند شدت اضطراب و آسیب‌های روانی را در جامعه افزایش دهد.

وی با اشاره به چالش‌های سلامت روان در شرایط بحرانی، مدیریت مواجهه با اخبار را یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها دانست.

این متخصص حوزه روان تأکید کرد: نباید کودکان را کاملاً از شرایط محروم کرد و نباید اجازه داد بدون سانسور با اخبار مواجه شوند؛ بلکه مواجهه با اخبار باید تحت نظارت دقیق بزرگسالان و با تمرکز بر «جنبه‌های ایمنی‌بخش» (مانند حضور سریع نیروهای امدادی و پلیس) صورت گیرد تا کودک احساس کنترل و امنیت داشته باشد.

مراقبت از کودکان بر اساس گروه‌های سنی

حاجیها با تفکیک نیازهای روانی کودکان، راهکارهایی را بریا هر گروه سنی ارائه داد و در مورد کودکان زیر ۳ سال گفت: این گروه احساس امنیت را مستقیماً از والدین دریافت می‌کنند.

وی تأکید کرد: مدیریت ترس و استرس والدین در این سن بسیار حیاتی است، زیرا کودکان از واکنش‌های آن‌ها یاد می‌گیرند. استفاده از کلام‌های آرامش‌بخش مانند «جای تو امن است» و در آغوش گرفتن کودک، از ضروریات این دوره است.

عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در مورد کودکان ۳ تا ۶ سال نیز گفت: این کودکان درک شناختی بالاتری دارند و نیاز به «تخلیه اطلاعاتی» دارند تا دغدغه‌هایی نظیر مرگ والدین یا آسیب به منزل را بیان کنند.

حاجیها توصیه کرد: رویکردی آرامش‌بخش، راه حل‌ها را برای آن‌ها بازگو کرد و بر آموزش شماره‌های ضروری (پلیس، آتش‌نشانی و اورژانس) و تمرین یافتن «محل امن خانه» از طریق بازی و تمرین، تأکید کرد. همچنین حفظ روتین‌های روزانه و جایگزین کردن فعالیت‌های لذت‌بخش در صورت عدم امکان ادامه برنامه‌های قبلی، از عوامل کاهش اضطراب در این سن است.

سواد رسانه‌ای و شاخص امید در انتخاب منابع

این متخصص روانشناسی در ادامه به مدیریت استرس ناشی از اخبار پرداخت و اظهار داشت: به جای مطالعه لحظه‌به‌لحظه و مستمر اخبار، بهتر است تنها یک یا دو شبکه یا کانال معتبر انتخاب شده و در زمان‌های مشخصی چک شوند.

وی با اشاره به اهمیت سواد رسانه‌ای، شاخص جدیدی را تحت عنوان شاخص امید معرفی کرد و گفت: در شرایط بحرانی، باید از شبکه‌ها و کانال‌هایی استفاده کرد که امیدآفرین هستند.

دکتر حاجیها همچنین با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی، بر ضرورت دوری از شبکه‌های مسموم فارسی‌زبان که تحت حمایت مالی و فکری رژیم صهیونیستی هستند، تأکید کرد.

بحران کیفیت خواب و راهکارهای بهبود آن

حاجیها کیفیت خواب را از آسیب‌پذیرترین بخش‌های سبک زندگی در شرایط جنگی دانست.

وی تغییر زمان خواب، دشواری در به خواب رفتن و بیداری‌های منقطع را از پیامدهای اصلی استرس دانست و برای بهبود کیفیت خواب توصیه‌های زیر را ارائه کرد:رعایت حداکثری ریتم منظم خواب و بیداری، پرهیز از مصرف کافئین و قهوه از ۳ ساعت قبل از خواب، عدم استفاده از صفحه‌نمایش‌ها (موبایل و تلویزیون) از ۳۰ دقیقه قبل از خواب. و نوشتن افکار و دغدغه‌ها روی کاغذ پیش از خواب برای کاهش نشخوار فکری.

وی در نهایت هشدار داد: در صورت عدم توانایی در کنترل افکار منفی و تکرارشونده، مراجعه فوری به متخصص سلامت روان امری ضروری است