به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه عصر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به سطح زیرکشت ۸۸ هزار هکتاری گندم در این شهرستان، اعلام کرد: از این میزان، ۵۸ هزار هکتار به کشت آبی و ۳۰ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۹۰ هزار تن از گندم تولیدی به سیلوهای ذخیره تحویل شود.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به وجود ۷ سیلوی ذخیره گندم با ظرفیت ۲۲۷ هزار تن در شهرستان، بر لزوم تأمین کمباین و سوخت مورد نیاز برای برداشت به‌موقع محصول تأکید کرد.

یگانه همچنین با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب و تگرگ به اراضی کشاورزی، خواستار پیگیری جدی مشکلات و حمایت از کشاورزان منطقه شد.