۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

پیش‌بینی برداشت ۲۲۷ هزار تن گندم در دهلران؛ آماده‌سازی برای فصل برداشت

ایلام - فرماندار ویژه دهلران از پیش‌بینی تولید ۲۲۷ هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه عصر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به سطح زیرکشت ۸۸ هزار هکتاری گندم در این شهرستان، اعلام کرد: از این میزان، ۵۸ هزار هکتار به کشت آبی و ۳۰ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۹۰ هزار تن از گندم تولیدی به سیلوهای ذخیره تحویل شود.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به وجود ۷ سیلوی ذخیره گندم با ظرفیت ۲۲۷ هزار تن در شهرستان، بر لزوم تأمین کمباین و سوخت مورد نیاز برای برداشت به‌موقع محصول تأکید کرد.

یگانه همچنین با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب و تگرگ به اراضی کشاورزی، خواستار پیگیری جدی مشکلات و حمایت از کشاورزان منطقه شد.

