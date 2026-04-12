۳۰ شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به قانا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داد.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک قانا در صور در جنوب لبنان ۵ لبنانی شهید و ۲۵ نفر زخمی شدند. سه نفر از شهیدان زن هستند.

پیش از این نیز منابع وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کردند که بر اثر حملات دشمن اسرائیلی به جنوب از بامداد تا به امروز ۲۴ نفر شهید شده اند.

این در حالی است که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری در صور درجنوب لبنان را گلوله باران کرد.

رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس شماری زیادی از لبنانی ها را به خاک و خون کشیده است.

همزمان عملیات های کوبنده حزب الله علیه اشغالگران ادامه دارد و مرکز تجمع نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی در شهرک رشاف هدف حملات توپخانه مقاومت لبنان قرار گرفت.

مقاومت همچنین اعلام کرد: مراکز تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در شهرک القوزح با توپخانه هدف قرار دادیم.

همچنین پایگاه فیلون رژیم صهیونیستی در جنوب شهرک روش بینابا چندین موشک از سوی رزمندگان مقاومت لبنان هدف قرار گرفت.