به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که این روزها به شدت در داخل کشورش به دلیل آغاز جنگی که به محدودیت تردد از تنگه هرمز منجر شده تحت فشار قرار دارد، در پیامی در تروثسوشال بار دیگر ایران را تهدید کرد.
او در این پیام نوشته که گزارشهای وجود دارد که ایران از نفتکشهای در حال عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت میکند. ترامپ نوشته که بهتر است که آنها این کار را انجام ندهند.
متن کامل پیام ترامپ به این شرح است:
گزارشهایی وجود دارند مبنی بر اینکه ایران از نفتکشهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند عوارض دریافت میکند؛ بهتر است آنها این کار را نکنند و اگر این کار را انجام میدهند آن را متوقف کنند.
در روزهای گذشته رسانههای آمریکا از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش دادهاند که چارچوبی که ترامپ آن را به عنوان مبنای مذاکره با ایران پذیرفته شامل بندی است که دریافت عوارض از کشتیها بابت عبور از تنگه هرمز را مجاز میکند.
این در حالی است که دونالد ترامپ بارها از دولتهای پیشین آمریکا بابت سرازیر کردن پول به سمت ایران از جمله از طریق برجام انتقاد کرده است.
برخی گزارشهای منتشرشده در رسانههای غربی ادعا میکنند ایران از برخی از کشتیها ۲ میلیون دلار هزینه برای عبور از این آبراه حیاتی طلب کرده است.
بیش از ۲۰ درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکند.
