  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۴

عصبانیت ترامپ از اقدام ایران برای اخذ عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد جمعه تلاش کرد با انتشار یک پیام به انتقادها درباره عملکردش در خصوص تنگه هرمز پاسخ دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که این روزها به شدت در داخل کشورش به دلیل آغاز جنگی که به محدودیت تردد از تنگه هرمز منجر شده تحت فشار قرار دارد، در پیامی در تروث‌سوشال بار دیگر ایران را تهدید کرد.

او در این پیام نوشته که گزارش‌های وجود دارد که ایران از نفت‌کش‌های در حال عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت می‌کند. ترامپ نوشته که بهتر است که آنها این کار را انجام ندهند.

متن کامل پیام ترامپ به این شرح است:

گزارش‌هایی وجود دارند مبنی بر اینکه ایران از نفت‌کش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند عوارض دریافت می‌کند؛ بهتر است آنها این کار را نکنند و اگر این کار را انجام می‌دهند آن را متوقف کنند.

در روزهای گذشته رسانه‌های آمریکا از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده‌اند که چارچوبی که ترامپ آن را به عنوان مبنای مذاکره با ایران پذیرفته شامل بندی است که دریافت عوارض از کشتی‌ها بابت عبور از تنگه هرمز را مجاز می‌کند.‌

این در حالی است که دونالد ترامپ بارها از دولت‌های پیشین آمریکا بابت سرازیر کردن پول به سمت ایران از جمله از طریق برجام انتقاد کرده است.

برخی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های غربی ادعا می‌کنند ایران از برخی از کشتی‌ها ۲ میلیون دلار هزینه برای عبور از این آبراه حیاتی طلب کرده است.

بیش از ۲۰ درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند.

کد مطلب 6796800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجتبی کمالوند IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 1
      پاسخ
      حق گرفتنی است دادنی نیست.ایران باید ضمان خونهای ریخته شده بر زمین را عوارض کشتی ها قرار دهد.دقیقا مانند مصر در زمان جمال عبدالناصر که کانال سوئز از چنگ انگلیس درآورد. ما نیز باید همین کار را با قدرت انجام دهیم.
    • IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 1
      پاسخ
      اگراین تنگه دست ترامپ وکلا آمریکایی‌ها بود بی تردید عوارض می گرفتند ولی نسبت به ایران حسادت می کنند.
    • IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      4 1
      پاسخ
      منتظر نظر رئیس جمهور احمق ایالات تروریستی هم آمریکا نبودیم! چارچوب توافق صرفا برای رسمیت بخشیدن به برنامه‌های ایران بود. مرد جنجالی جزیره اپستین بهتر است به فکر کفن و دفن خود باشد.
    • رضا IR ۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 1
      پاسخ
      خیلی جالبه به قول خود احمقش ترامپ رو میگم خودشو بزرگترین رئیس جمهور جهان می‌نامد ولی این سگ هار از نخست وزیر کودکش جنین خوار حرف شنوی داره آخه ترامپ احمق تو چقدر ذلیلی پستی الان خون هزاران شاید میلیونها نفر افتاده گردنت مخصوصا شهدای کودک مدرسه میناب چطوری اینقدر بی وجدان شدی حتما یه یهودی دو آتیشه هستی احمق تمدن کشورت ۲۵۰ ساله و تمدن اشغالگران ۶۰ ساله و تمدن ایران ۸۰۰۰ ساله و منشور کوروش بزرگ هخامنشی بر سر شورای امنیت یعنی ۲۵۰۰ سال پیش ما علوم مهندسی و پزشکی و شهرسازی داشتیم ادامه..
    • س IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      یکی یکی شروط ایران نقض می شود ،این با این مذاکره نقشه ی دیگری دارد یا ترور یا هر نوع غافل گیری دیگر فریب نخورید ،ااین احساس پیروزی کردن شما را فریب ندهد وبه شکست بینجامد ....هوشیار هوشیار .دشمن غدار ومکار است
    • بهمن IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ترامپ بی شرف گفته چرا آمریکا ازتنگه هرمز پول نگیرد
    • فریدون IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تنگه هرمز عمق استراتژی ایران میعادگاه آخرین نبرد
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ترامپ عصبانی شو واز این عصبانیت بمیر .ثابت شده که این حرفش ارزش نداره، چون هر حرفی که میزنه ایران تودهنش میکوبه و اون کاریکه مدنظرخودش هست رو انجام میده .
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 0
      پاسخ
      لعنت برحسود

    پربازدیدها

    پربحث‌ها