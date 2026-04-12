یمن آماده واکنش نظامی در صورت آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه یمن در بیانیهای اعلام کرد که ایستادگی هیأت مذاکرهکننده ایران در گفتوگوهای اخیر، دستاوردی مهم برای تهران و مجموعه همپیمانانش به شمار میرود.
این وزارتخانه تأکید کرد که واشنگتن تلاش داشت مسائلی را در میز مذاکره تحمیل کند که در میدان نبرد قادر به تحقق آن نبود.
وزارت خارجه یمن در بخش دیگری از این بیانیه به فشارهای گسترده با هدف شکستن معادله وحدت میادین اشاره کرد و تاکید کرد که این تلاشها با شکست مواجه شده است.
صنعاء همچنین افزایش تهدیدات و لفاظیهای اخیر دونالد ترامپ و سخنان او درباره کشاندن تنشها به آبهای بینالمللی را نشانهای از ناکارآمدی گزینههای نظامی پیشین آمریکا عنوان کرد.
وزارت خارجه یمن هشدار داد که هرگونه تشدید تنش از سوی آمریکا در منطقه یا در عرصه دریایی، میتواند زنجیرههای تأمین جهانی، قیمت انرژی و اقتصاد بینالملل را تحت فشار قرار دهد.
در پایان این بیانیه تأکید شد که در صورت آغاز مجدد حملات یا اقدامات نظامی علیه ایران یا همپیمانان منطقهای آن، یمن موضع پیشین خود را حفظ خواهد کرد و برای مشارکت فعال در عملیات نظامی آمادگی دارد.
