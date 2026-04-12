به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی نوشت که جنگ جاری علیه ایران، معضل کمبود نیروی انسانی در ارتش رژیم اسرائیل را تشدید کرده و آن را با کمبود ۱۷ هزار نفری نیرو تا پایان سال جاری میلادی مواجه ساخته است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ارتش رژیم اسرائیل با کمبود ۱۲ هزار سرباز وظیفه روبرو است که ۹ هزار نفر از آن‌ها نیروهای رزمی هستند. این رقم در صورت عدم تصویب قوانینی مانند اجباری شدن سربازی برای جامعه «حریدی» (یهودیان ارتدوکس افراطی)، تمدید دوره خدمت به ۳۶ ماه و قانون نیروهای ذخیره، به ۱۷ هزار نفر خواهد رسید.

این روزنامه همچنین اشاره کرده است که ارتش رژیم اخیراً احضاریه‌های جدیدی برای هزاران نفر از اعضای جامعه حریدی ارسال کرده است. در همین راستا، بخش نیروی انسانی ارتش صهیونیستی طرحی را برای تنظیم قراردادهای خدمت دائم برای نیروهای وظیفه، به ویژه در یگان‌های ویژه مانند مهندسی رزمی، ارائه داده است.

فرماندهان ارتش این رژیم پیش از این اعلام کرده بودند که سقف خدمت نیروهای احتیاط در سال ۲۰۲۶ حداکثر ۷۰ روز خواهد بود. اما مقامات بخش نیروی انسانی اذعان دارند که به دلیل جنگ علیه ایران، سربازان هم‌اکنون دستورهای فراخوان اضطراری موسوم به «دستور ۸» را دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی و نیاز مبرم به نیرو است.