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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۱

تمدید خدمت اجباری در ارتش رژیم اسرائیل به دلیل کمبود شدید نیرو

تمدید خدمت اجباری در ارتش رژیم اسرائیل به دلیل کمبود شدید نیرو

ارتش رژیم صهیونیستی در پی تشدید کمبود نیروی انسانی،  خدمت اجباری نظامیان در آستانه ترخیص را به‌صورت عملی دو ماه دیگر تمدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، در پی کمبود شدید نیرو در ارتش رژیم اسرائیل هشدار می‌دهد که نظامیانی که از خدمت ترخیص می‌شوند، بلافاصله دستور احضار اضطراری (فرمان ۸) دریافت خواهند کرد. این اقدام در عمل به معنای تمدید مدت خدمت اجباری به مدت دو ماه برای این افراد خواهد بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این تدبیر استثنایی با هدف قادر ساختن ارتش رژیم اسرائیل برای انجام وظایف و مأموریت‌های متعددی که بر عهده دارد، اتخاذ شده است.

از منظر اقتصادی، هزینه بالای نگهداری هر نظامی ذخیره، بار مالی بسیار سنگینی را بر دوش کابینه رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه با کمبود نیروی انسانی و افزایش فشار بر یگان‌های رزمی مواجه بوده است. در ماه‌های اخیر، تداوم جنگ، فرسایش نیروها و اختلافات بر سر معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی، بحران تأمین نیروی انسانی در ارتش رژیم را تشدید کرده است.

کد مطلب 6878601

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