کاهش ۳ درصدی تلفات انرژی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستائی در نشست بررسی شاخص های طرح مهتاب افزود: سال گذشته سه هزار و 374 کنتور معیوب در استان شناسایی شد که انرژی بازگشتی تعویض این کنتورها به شبکه 17 میلیون کیلو وات ساعت، معادل ساخت یک نیروگاه سه مگاواتی، دائم کار فول بار است.

وی ادامه داد: سال گذشته یکهزار و 349 انشعاب غیرمجاز جمع آوری و تعداد 162 دستگاه رمز ارز غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد که تأثیر بسزایی در کاهش مصارف غیرمجاز و تلفات شبکه داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تأکید بر ضرورت تمرکز بر شاخص‌های کلیدی برای تحقق اهداف کاهش تلفات گفت: در بازه پیش از اوج بار سال 1405 شناسایی و تعویض 500 دستگاه کنتور معیوب، نصب 912 دستگاه کنتور در انتظار و جمع آوری 300 انشعاب غیرمجاز هدف گذاری شده است.

وی افزود: تعویض فوری کنتورهای معیوب، بازرسی‌های هدفمند از لوازم اندازه‌گیری، کاهش چشمگیر انشعابات فاقد قرائت و برنامه‌های شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز با جدیت دنبال می شود.

روستایی با ارائه گزارشی از اقدامات طرح مهتاب درجنگ رمضان گفت: در این بازه زمانی 10 دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط ، 756 دستگاه کنتور معیوب تعویض، 162 مورد انشعاب غیر مجاز نیز جمع آوری شد.