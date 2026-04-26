به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد الهداد سرپرست شرکت توانیر با تأکید بر نقش انشعابات غیرمجاز و برداشتهای غیرقانونی آب در افزایش تلفات انرژی، همکاری شرکتهای آب منطقهای برای قطع برق چاههای فاقد پروانه معتبر را از الزامات جدی اجرای طرح ملی «مهتاب» دانست و بر تشدید نظارتها پیش از فصل تابستان تأکید کرد.
الهداد در جلسه بررسی روند اجرای طرح ملی و جهادی «مهتاب» که در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی برگزار شد، مقابله با انشعابات غیرمجاز را یکی از مهمترین راهکارهای مهار رشد مصرف برق و کاهش تلفات شبکه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تلفات غیرفنی ناشی از مصرفهای غیرمجاز و دستکاری تجهیزات اندازهگیری است، بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه اجرای این طرح در سطح ملی تأکید کرد و خواستار تعویض بهموقع کنتورهای معیوب و فعالیت شبانهروزی استانها برای اجرای کامل و اثربخش طرح شد.
سرپرست توانیر همچنین بر پرداخت بهموقع مشوقهای گزارشدهندگان برقهای غیرمجاز طبق دستورالعملهای ابلاغی تأکید کرد و این اقدام را عاملی مؤثر در افزایش مشارکت مردمی در شناسایی تخلفات دانست.
الهداد با اشاره به ارتباط مستقیم میان تلفات برق و برداشت غیرمجاز آب تصریح کرد: همکاری شرکتهای آب منطقهای برای قطع برق چاههای فاقد پروانه معتبر، یک الزام جدی در چارچوب طرح مهتاب است تا علاوه بر کاهش تلفات انرژی، از هدررفت منابع آبی نیز جلوگیری شود.
در ادامه این جلسه، محمود محمودی رئیس کمیته کاهش تلفات توانیر، گزارشی از روند اجرای طرح مهتاب در استان مرکزی و سایر مناطق کشور ارائه کرد.
وی با اشاره به اقداماتی نظیر جمعآوری انشعابات غیرمجاز و بهینهسازی شبکههای فرسوده، بر تداوم بازرسیهای میدانی ویژه تا تحقق اهداف تعیینشده تأکید کرد.
