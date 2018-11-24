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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

بیشترین بارشها با۱۱۷میلیمتر در دهدشت/احتمال وقوع سیل درنقاط مختلف

بیشترین بارشها با۱۱۷میلیمتر در دهدشت/احتمال وقوع سیل درنقاط مختلف

یاسوج- کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت:بیشترین بارشها تا ظهر امروز با بیش از ۱۱۷ میلی متر در دهدشت گزارش شده است.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارشهای مستمر از روز گذشته با ورود یک سامانه بارشی در استان آغاز شده است.

وی بیان داشت: این بارشها در مناطق سردسیر و مرتفع به صورت بوده است.

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در یاسوج تا ظهر امروز ۶۵.۴ میلی متر بارش و در دوگنبدان ۵۹.۷ میلیمتر بارش داشتیم.

وی افزود: همچنین در امامزاده جعفر ۵۸.۸ میلیمتر و در سی سخت نیز ۴۶.۹ میلی متر بارش گزارش شده است.

بهره مند میزان بارشها در لیکک را ۸۵.۵ میلیمتر عنوان کرد و گفت: بارشها همچنان در استان ادامه دارد و احتمال سیل و آبگرفتگی نیز در نقاط مختلف استان وجود دارد.

وی افزود: مردم از سفرهای غیر ضروری در این روزها خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران و سیل در کهگیلویه و بویراحمد راه ارتباطی چندین روستا را قطع کرده است.

کد مطلب 4467024

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    نظرات

    • مخاطب IR ۰۶:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
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      اونوقت همه جای استان تعطیل شد به جز دهدشت... حتی استان خوزستان به طور کامل برا دانش آموز و دانشجو تعطیل بود

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