بیشترین بارشها با۱۱۷میلیمتر در دهدشت/احتمال وقوع سیل درنقاط مختلف

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بارشهای مستمر از روز گذشته با ورود یک سامانه بارشی در استان آغاز شده است.

وی بیان داشت: این بارشها در مناطق سردسیر و مرتفع به صورت بوده است.

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در یاسوج تا ظهر امروز ۶۵.۴ میلی متر بارش و در دوگنبدان ۵۹.۷ میلیمتر بارش داشتیم.

وی افزود: همچنین در امامزاده جعفر ۵۸.۸ میلیمتر و در سی سخت نیز ۴۶.۹ میلی متر بارش گزارش شده است.

بهره مند میزان بارشها در لیکک را ۸۵.۵ میلیمتر عنوان کرد و گفت: بارشها همچنان در استان ادامه دارد و احتمال سیل و آبگرفتگی نیز در نقاط مختلف استان وجود دارد.

وی افزود: مردم از سفرهای غیر ضروری در این روزها خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران و سیل در کهگیلویه و بویراحمد راه ارتباطی چندین روستا را قطع کرده است.