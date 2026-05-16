به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیمهای ملی فوتسال و والیبال ناشنوایان ایران در فروردین ۱۴۰۵ برای حضور در رقابتهای آسیایی راهی قرقیزستان شوند اما این مسابقات در مرحله نخست به تعویق افتاد و زمان برگزاری آن به خردادماه سال جاری موکول شد.
این در حالی است که تیمهای ملی ایران به دلیل مشکلات مالی و همچنین شرایط ناشی از جنگ در کشور عملاً فرصت برگزاری اردوهای آمادهسازی را نداشتند و بدون آمادگی لازم در آستانه حضور در این رقابتها قرار گرفته بودند.
اکنون و با نزدیک شدن به زمان تعیینشده در خردادماه برگزاری این مسابقات بار دیگر با ابهام و تأخیر مواجه شده است. فدراسیون ناشنوایان قرقیزستان به عنوان میزبان این رقابتها در تازهترین اعلام خود عنوان کرده که به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد تیمهای شرکتکننده شرایط لازم برای برگزاری مسابقات فراهم نشده و احتمال دارد این رویداد به شهریور ۱۴۰۵ موکول شود. البته این موضوع نیز منوط به فراهم شدن شرایط حضور تیمها خواهد بود.
این دو تورنمنت از اهمیت ویژهای برخوردارند چرا که سهمیه رقابتهای جهانی و همچنین سهمیه المپیک زمستانی از طریق آنها توزیع میشود. از همین رو حضور تیمهای ایران در این مسابقات اهمیت زیادی دارد و تعویقهای پیدرپی میتواند تأثیر مستقیمی بر روند آمادهسازی، برنامهریزی فنی و مسیر کسب سهمیههای بینالمللی بگذارد.
محمد اسد مسجدی سرپرست فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیمهای ملی اعزامی به مسابقات پیش رو اظهار کرد: تیمهای ملی ناشنوایان سال پرچالشی را پیش رو دارند و رقابتهای مهمی در تقویم آنها قرار دارد. فدراسیون بارها از انجمنهای مربوطه درخواست کرده است تا برنامه و زمان دقیق مسابقات خود را اعلام کنند که البته برخی از رقابتهایی که از سوی انجمنها به فدراسیون اطلاع رسانی شد با تعویق در زمان برگزاری مواجه شدند.
وی درباره دلیل تعویق مسابقات گفت: این رقابتها ابتدا قرار بود در خرداد برگزار شود اما تعداد کشورهای شرکتکننده به حد نصاب نرسید و برگزاری مسابقات دوباره به تعویق افتاد. در حال حاضر پیشبینی میشود این مسابقات در شهریور سال جاری برگزار شود. البته مشروط بر اینکه شرایط لازم برای حضور تیمها فراهم شود.
سرپرست فدراسیون ناشنوایان به چالشهای آمادهسازی تیمها نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما با دو مشکل اصلی مواجه هستیم. نخست اینکه کشور درگیر شرایط جنگی و بحرانهای مالی است و این موضوع عملاً امکان برگزاری اردوهای آمادهسازی را محدود کرده است. دوم عدم تعیین زمان دقیق مسابقات باعث شده تا نتوانیم روند آمادهسازی تیمها را آغاز کنیم.
مسجدی در ادامه افزود: از نظر مالی شرایط فدراسیون دشوار است. بخشی از بدهیها پرداخت شده اما باید بودجه موجود بهگونهای مدیریت شود که هم بخشی از بدهیها تسویه شود و هم روند آمادهسازی تیمها با مشکل مواجه نشود. فدراسیون تمام تلاش خود را برای تأمین منابع لازم و آمادهسازی ورزشکاران به کار خواهد گرفت.
وی در ادامه تأکید کرد که با وجود تمامی محدودیتها ورزشکاران ناشنوا ایران مصمم هستند با انگیزه و آمادگی کامل در رقابتهای پیش رو حاضر شوند و نماینده شایستهای برای کشور باشند.
سرپرست فدراسیون ناشنوایان درباره آخرین وضعیت مجمع انتخاباتی هم گفت: احمدرضا رضایی (دروازه بان تیم ملی فوتسال ناشنوایان)، مسعود فراهانی (نایب رئیس پیشین فدراسیون ناشنوایان)، علیرضا بسیح (مسوول کمیته فنی و مسابقات فدراسیون)، محمد کریم آریا (رئیس هیئت پیشین ورزشهای ناشنوایان استان کهگیلویه و بویراحمد) ، رضا بدری (رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان خوزستان) و کرمالله علیمرادی (رئیس پیشین فدراسیون ناشنوایان) ۶ کاندیدایی هستند که برای احراز پست ریاست فدراسیون ناشنوایان ثبت نام کردند.
مسجدی اضافه کرد: از بین ۶ کاندیدای حاضر سه نفر شنوا و سه نفر ناشنوا هستند و در بررسی صلاحیتها ناشنوایان در اولویت قرار خواهند گرفت. مجمع انتخابات فدراسیون ناشنوایان نیز برای روز ۲۸ تیرماه برنامهریزی شده است.
