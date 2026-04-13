جلسه اضطراری رگولاتورهای انگلیس برای بررسی خطرات هوش مصنوعی آنتروپیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک انگلیس، مقامات خزانه داری و ناظر امور مالی(FCA) این کشور مشغول مذاکره با مرکز ملی امنیت سایبری هستند تا شکاف های احتمالی در سیستم های حیاتی فناوری اطلاعات که در جدیدترین مدل هوش مصنوعی آنتروپیک وجود دارد را بررسی کنند.

آنتروپیک هنوز به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است. از سوی دیگر بانک آو انگلند، ناظر امور مالی انگلیس و مرکز ملی امنیت سایبری کشور نیز از اظهار نظر خودداری کرده اند.انتظار می رود نمایندگان بانک ها، بیمه گذاران و صرافی های بزرگ انگلیس درباره ریسک های امنیت سایبری که مدل Claude Mythos Previewایجاد می کند در جلسه ای رگولاتورها بحث کنند.این درحالی است که دو منبع آگاه روز جمعه فاش کردند اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا جلسه ای با بانک های بزرگ وال استریت درباره ریسک های سایبری احتمالی این مدل برگزار کرده است.

استارت آپ هوش مصنوعی آنتروپیک مدعی شده این مدل به عنوان بخشی از پروژه «گلس وینگ» توسعه یافته که یک طرح کنترل شده است که تحت آن سازمان هایی منتخب می توانند از نسخه عرضه شده Claude Mythos Previewبرای مقاصد امنیت سایبری استفاده کنند. آنتروپیک در اوایل ماه میلادی جاری مدعی شد این مدل تاکنون هزاران شکاف در سیستم های عامل، مرورگرهای وب و دیگر ابزارهای نرم افزاری پر استفاده ردیابی کرده است.