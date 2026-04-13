عرضه ۱۶۷ تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و به‌منظور تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان، امروز میزان ۱۶۷ تن و ۳۱۹ کیلوگرم گوشت مرغ گرم در استان لرستان توزیع شد.

وی افزود: با کشتار ۱۶۷ هزار و ۳۱۹ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره در کشتارگاه‌های صنعتی استان، این میزان گوشت مرغ گرم تولید و روانه بازار مصرف شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این اقدام عملیاتی، نشان‌دهنده تلاش مستمر خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان برای تأمین پایدار نیاز بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. وی همچنین بر ادامه پیگیری‌ها و اقدامات لازم برای حفظ ثبات در بازار گوشت مرغ لرستان تأکید کرد.