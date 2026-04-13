به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا حیدری با تشریح فعالیت‌های این ستاد در «جنگ رمضان» و در پی حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان، اظهار داشت: از ابتدای جنگ رمضان تا کنون، بیش از ۲۰۰ غرفه، ایستگاه و موکب با مشارکت فعال کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سطح استان قم راه‌اندازی شده است که نشان‌دهنده پویایی و گستردگی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این کانون‌هاست.

وی با اشاره به حضور خودجوش کودکان، نوجوانان و جوانان قمی در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و بیعت با حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای مد ظله العالی، بر اعلام حمایت قاطع کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم از نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: این حضور پرشور، تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های شهدا و نمایش اقتدار و اتحاد ملی در برابر هرگونه تجاوز احتمالی است. این پیام محکمی برای دشمنان خواهد بود که ملت ایران، یکپارچه و متحد در برابر تهدیدات ایستادگی خواهد کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در ادامه به تشریح اقدامات پشتیبانی و تجهیزاتی ستاد پرداخت و از توزیع ۲۲۰ متر اسپیس، چاپ ۸۰۰ متر بنر، طراحی و چاپ ۱۶ هزار برگه نقاشی به همراه مداد رنگی، و تأمین بیش از ۱۰۰ هزار بسته تنقلات برای غرفه‌های کودک و نوجوان خبر داد. همچنین، سه تن قند و شکر، ۴۰۰ بسته چای خارجی، ۲۰۰ کیلو عدس و ۲۰۰ کیلو کیک پذیرایی نیز برای پشتیبانی موکب‌ها تأمین شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حیدری همچنین از خرید و توزیع ۱۰ هزار عدد بادکنک به عنوان جایزه و طراحی و چاپ ۱۵۰ هزار پوستر از تصاویر امام شهید و حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای مد ظله العالی خبر داد.

وی به تولید و توزیع ۵۰۰ عدد شابلون به‌همراه رنگ و قلم ویژه گروه‌های نوجوان، برگزاری جلسات هم‌افزایی با بیش از ۱۰۰ کانون فعال، تشکیل «لشکر سایبری بچه های مسجد» با حضور بیش از ۶۰۰ نوجوان برای تولید و انتشار محتوا، تشکیل «هیئت اندیشه‌ورز جنگ»، راه‌اندازی «قرارگاه جنگ کانون های مساجد قم»، برگزاری دوره های آموزشی خبرنگاری جنگ ویژه کادر رسانه‌ای، بازدیدهای میدانی از مواکب و حمایت مالی از کانون‌ها اشاره کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در پایان، هدف از مجموعه این اقدامات را تقویت اجتماعات مردمی در خیابان ها، ارتقای کیفیت میزبانی موکب‌ها و حضور مؤثر و سازمان‌یافته کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قم در جنگ رمضان دانست و بر نقش کلیدی این کانون‌ها در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.