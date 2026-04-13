به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی ظهر دوشنبه به همراه جمعی از مسئولان و هنرمندان، با حضور در منزل خانواده دانشآموز شهید ماهان زارعی، ضمن ابراز همدردی، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.
وی در این دیدار با اشاره به جنایات صورتگرفته در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: اقدامات دشمنان در حمله به مناطق غیرنظامی، بهویژه شهادت کودکان، چهره واقعی و خشن آنان را بیش از گذشته نمایان کرده است.
وی افزود: بمباران مدارس و شهادت دهها دانشآموز در همان روزهای ابتدایی جنگ، نشان داد که کودککشی به یکی از نمادهای اصلی جنایتهای این جریان تبدیل شده است.
رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به آمار شهدای کودک و نوجوان ادامه داد: شهادت صدها کودک و نوجوان در این مدت، عمق فاجعه و بیرحمی دشمنان را بهخوبی آشکار میکند.
وی با تأکید بر روحیه مقاومت مردم ایران عنوان کرد: ملت ایران همواره در کنار اندوه از دست دادن فرزندان خود، با استقامت و همبستگی بیشتری در مسیر عزت و سربلندی کشور ایستادهاند.
فرهادی با تجلیل از صبر خانواده این شهید گفت: امروز ماهان زارعی به نمادی از مظلومیت کودکان ایرانی تبدیل شده و نام او در ذهن و قلب مردم این سرزمین ماندگار خواهد بود.
در این دیدار، خانواده شهید نیز با بیان ویژگیهای اخلاقی فرزندشان، جزئیاتی از نحوه شهادت وی در پی بمباران شهر کامیاران را تشریح کردند.
در پایان، پرتره دانشآموز شهید ماهان زارعی که توسط یکی از هنرمندان حوزه هنری طراحی شده بود، به خانواده این شهید اهدا شد.
گفتنی است، ماهان زارعی دانشآموز ممتاز پایه هشتم، دهم اسفندماه ۱۴۰۴ و در جریان حملات هوایی به شهر کامیاران به شهادت رسید.
