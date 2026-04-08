  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۳

پنج فضای ورزشی کردستان به نام شهدای دانش‌آموز میناب نامگذاری شد

پنج فضای ورزشی کردستان به نام شهدای دانش‌آموز میناب نامگذاری شد

سنندج- به مناسبت چهلمین روز شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، پنج فضای ورزشی در استان کردستان به نام شهدای این حادثه و شهدای دانش‌آموز استان نامگذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب و دیگر شهدای دانش‌آموز، صبح چهارشنبه پنج فضای ورزشی جدیدالاحداث در استان کردستان به نام این شهدا نامگذاری شد.

این اقدام در قالب طرح «میدان همدلی» و همزمان با چهلمین روز شهادت این دانش‌آموزان انجام شد که در روزهای ابتدایی جنگ رمضان جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، این فضاهای ورزشی در ناحیه دو سنندج، سریش‌آباد، بیجار، قروه و کامیاران به ترتیب به نام شهید آریا بهادری، شهیده زینب مکی‌زاده، شهید مهدی ذاکری، شهیده فریماه مفاخری و شهید ماهان زارعی نامگذاری شدند.

همچنین در آیینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، از تابلوهای این اماکن ورزشی رونمایی شد.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد دانش‌آموزان شهید در میان نسل جوان انجام شده است.

کد مطلب 6794956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    . IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      یادشون گرامی

    پربازدیدها

    پربحث‌ها