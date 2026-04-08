به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب و دیگر شهدای دانشآموز، صبح چهارشنبه پنج فضای ورزشی جدیدالاحداث در استان کردستان به نام این شهدا نامگذاری شد.
این اقدام در قالب طرح «میدان همدلی» و همزمان با چهلمین روز شهادت این دانشآموزان انجام شد که در روزهای ابتدایی جنگ رمضان جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، این فضاهای ورزشی در ناحیه دو سنندج، سریشآباد، بیجار، قروه و کامیاران به ترتیب به نام شهید آریا بهادری، شهیده زینب مکیزاده، شهید مهدی ذاکری، شهیده فریماه مفاخری و شهید ماهان زارعی نامگذاری شدند.
همچنین در آیینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، از تابلوهای این اماکن ورزشی رونمایی شد.
این اقدام با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد دانشآموزان شهید در میان نسل جوان انجام شده است.
