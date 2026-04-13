خسارت های وارده به ۲۵۰۰ واحد مسکونی استان بوشهر بررسی شد

امیر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور جبران خسارت های وارد شده به واحدهای آسیب دیده در جریان جنگ رمضان، ستاد بازسازی جنگ رمضان در استان تشکیل شد و اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به تشکیل ۳۰ اکیپ ارزیاب در سطح استان بوشهر بیان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری مورد ارزیابی قرار گرفته که شامل چهار واحد احداثی، ۲ هزار و ۱۵۰ واحد تعیین سطح خسارت شیشه، هشت واحد مقاوم‌سازی و ۳۴۰ واحد معیشتی هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به آغاز پرداخت خسارت از محل منابع داخلی بنیاد مسکن اضافه کرد: برای تسریع کار، روند تعمیر به مالکان سپرده شده است؛ به‌گونه‌ای که مردم پس از ارائه فاکتورهای هزینه‌کرد، خسارت خود را به‌صورت روزانه دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به انجام نخستین مرحله اسکان با همکاری بانک مسکن آغاز شده و پرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی برای شهر بوشهر افزود: خسارت واحدهای تعمیری نوع دو نیز با سقف زیر ۲۰۰ میلیون تومان طبق دستور استاندار پرداخت خواهد شد.

برومند ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تعداد واحدهای مشمول ارزیابی پس از پایان جنگ تحمیلی به حدود ۴ هزار واحد برسد. تعداد واحدهای نیازمند احداث و تعمیری نوع یک در استان محدود است و تاکنون تنها چهار واحد احداثی ثبت شده است.