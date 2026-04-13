گنجوان با ۳۰ میلی متر بارش رکورددار بارندگی های استان ایلام

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت مقادیر قابل توجه بارندگی در نقاط مختلف استان طی بازه زمانی اواخر وقت شنبه ۲۲ فروردین تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز دوشنبه ۲۴ فروردین خبر داد.
بهگفته وی، این بارشها در پی هشدار زرد و نارنجی رخ داده و با فعالیت سامانه بارشی، اغلب شهرستانها و بخشها شاهد بارندگی بودهاند.
وی بیان کرد: بر اساس اعلام هواشناسی استان، میزان بارندگی ثبتشده در ایستگاههای مختلف شامل گنجوان ۳۰، تختان ۲۲، آبدانان ۱۹.۴، گورابین ۱۹.۳، بولی ۱۸.۰، درهشهر ۱۵.۷، زرنه ۱۴.۰، ایوان ۱۳.۶، میمه ۱۲.۳، سرابباغ ۱۱.۰، ایلام (مرکز شهر) ۱۰.۲، پهله ۱۰.۰، چوار ۹.۶، ماژین ۹.۰، مهر ملکشاهی ۹.۰ و ایلام (فرودگاه) ۶.۴ میلی متر بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان ایلام همچنین از تداوم ناپایداریهای جوی در برخی مناطق خبر داد و بر ضرورت توجه دستگاههای اجرایی و شهروندان به هشدارهای صادرشده تأکید کرد.
