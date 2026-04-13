انتخابات شوراهای اسلامی طبق برنامه زمانبندی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی اظهار کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار بود به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود، با توجه به شرایط فعلی به صورت نیمه الکترونیکی و طبق روال انتخابات دوره های گذشته در استان برگزار می شود.

وی افزود: ستاد انتخابات استان، کمیته های ذیل ستاد، دستگاه های اجرایی مرتبط، فرمانداران و بخشداران، هیات های اجرایی، هیات های نظارت و ... به جد پای کار هستند.

معاون سیاسی استاندار اردبیل ادامه داد: ان شاا...با حضور مردم شریف، فهیم و همیشه در صحنه استان، شاهد انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری در انتخابات پیشرو خواهیم بود.