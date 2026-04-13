به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی، ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اجرای گشت‌های مشترک بازرسی از نانوایی‌های سطح استان در روزهای اخیر خبر داد و به تشریح نتایج این بازدیدها پرداخت.

بازدید میدانی از نانوایی‌های خرم‌آباد

مدیرکل غله لرستان از برگزاری گشت مشترک بازرسی از نانوایی‌های شهرستان خرم‌آباد با حضور سرپرست اداره غله شهرستان، معاون اتحادیه صنف نانوایان، کارشناس بنیاد برکت و نماینده نانوایان شهرستان خبر داد.

وی ادامه داد: این بازدید و بازرسی میدانی از نانوایی‌ها در راستای اجرای طرح دوگانه سوز کردن و مجهز کردن نانوایی‌ها به موتور برق در شهرستان خرم‌آباد صورت گرفت تا تداوم خدمت‌رسانی به مردم در شرایط اضطراری و بحرانی تضمین شود.

معرفی واحدهای متخلف در دورود

دارابی با اشاره به ادامه بازرسی‌های گشت مشترک در شهرستان دورود با حضور رئیس اداره غله، مسئول تنظیم بازار و کارشناس جهاد کشاورزی، گفت: ۳ واحد نانوایی به دلیل کم‌فروشی جهت تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند.

بازدید از نانوایی‌های چگنی و کشف آرد قاچاق

مدیرکل غله لرستان از برگزاری گشت مشترک با حضور رئیس بازرسی جهاد کشاورزی، مسئول غله شهرستان چگنی و تسهیل‌گر بنیاد علوی خبر داد و گفت: در این بازدید میدانی، هفت واحد نانوایی مورد ارزیابی قرار گرفت و یک مورد تخلف ثبت شد.

دارابی افزود: در بررسی‌های میدانی مشخص شد یک واحد نانوایی مورد بازرسی، علیرغم تذکرات قبلی مبنی بر لزوم اخذ مجوز و رعایت مقررات صنفی پیش از هرگونه فعالیت، نسبت به پخت و عرضه نان با نرخ‌های خارج از ضوابط اقدام کرده است.

وی ادامه داد: در ضمن در این بازدید میدانی، تعداد ۱۴ کیسه آرد قاچاق کشف و ضبط شد و تا تعیین تکلیف نهایی تحویل اداره تعاون روستایی شهرستان شد.

معرفی ۵ واحد نانوایی به بنیاد علوی جهت دریافت تسهیلات

مدیرکل غله لرستان افزود: این بازدید میدانی در راستای اجرای طرح دوگانه سوز کردن نانوایی‌ها و مجهز کردن آنها به موتور برق صورت گرفت و تعداد پنج واحد نانوایی دیگر به بنیاد علوی جهت دریافت تسهیلات به سبب تداوم خدمت‌رسانی به مردم در شرایط اضطراری و بحرانی معرفی شدند.

بازدید از ۱۲ واحد نانوایی در بروجرد

دارابی با اشاره به بازدید از نانوایی‌های شهرستان بروجرد گفت: بازرسان اداره غله و جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد، از ۱۲ واحد نانوایی در سطح شهرستان بازدید میدانی به عمل آوردند.

وی یادآور شد: طی این بازدیدها، ضمن ارزیابی روند ارائه خدمات و کیفیت پخت، با واحدهای نانوایی متخلف که موازین قانونی را رعایت نکرده بودند، برخورد لازم صورت پذیرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان در پایان، از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه نانوایان عزیز که با جدیت در جهت ارائه نان با کیفیت و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی کرد.