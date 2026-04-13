۱۹۲ نفر از مجروحین جنگ رمضان، در یزد خدمات درمانی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نوری شادکام اظهار کرد: سال گذشته، سال سختی برای کشور و حوزه سلامت بود و فراز و نشیب‌هایی زیادی را سپری کردیم ولی در عین حال تلاش شد که خدمات دهی به مردم در حوزه درمان و سلامت متوقف نشود.

وی افزود: با وجود تعهدات و کنوانسیون‌های بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو تهاجم و تجاوز به برخی امکان مانند مراکز بهداشتی و درمانی ممنوع است ولی در تجاوز اخیر آمریکایی صهیونیستی به کشورمان به ۵۵ مرکز اورژانس، ۴۹ بیمارستان، ۲۲۶ مرکز بهداشتی و ۴۱ آمبولانس آسیب وارد شد و مجموعاً در این مراکز، ۱۱۸ نفر از اعضای تیم سلامت مصدوم و مجروح و ۲۶ نفر نیز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

نوری شادکام خاطرنشان کرد: در جریان عمر با برکت انقلاب اسلامی شاهد پیشرفت‌های فراوان و قابل تاملی در حوزه درمان و سلامت کشورمان بودیم به طوری که امروز هیچ کسی برای تامین نیاز درمانی خود به خارج از کشور اعزام نمی‌شود و یکی از شخصیت‌هایی که اهتمام ویژه‌ای به این حوزه داشتند، رهبر و قائد شهید امت بودند.

وی با بیان این که یزد که زمانی از کوچکترین اقدامات پزشکی عاجز بود، اکنون در بخش‌های مختلف این حوزه در لبه و مرز دانش حرکت می‌کند، گفت: تنها طی یکسال گذشته ۸۰ پیوند عضو اعم از کبد، مغز استخوان، کبد، فلب و کلیه در این استان انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن گرامی‌داشت هفته سلامت، شعار امسال این هقته را «حفظ و ارتقا سلامت، استوار بر علم» خواند و افزود: دانشگاه علوم پزشکی یزد با قوت در این مسیر حرکت می‌کند.

وی با اشاره به انجام ۱۸ مورد عمل تاوی(تعویض دریچه قلب بدون عمل جراحی باز) در استان طی سال گذشته، گفت: به رغم وضعیت ناپایدار کشورمان در سال گذشته شاهد عزیمت ۴۴۲ بیمار از کشورهای مختلف به استان یزد جهت دریافت خدمات درمانی بودیم و این در حالیست که در شرایط عادی این رقم می‌توانست به افزون بر ۱۰ هزار نفر برسد

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی پارسال رتبه دوم کشور را در حوزه تحقیقات و پژوهش کسب کرد و موفق به ثبت ۱۶ مورد اختراع داخلی و بین المللی شده است.

نوری شادکام ابراز کرد: تعداد دانشجویان خارجی پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی یزد با رشد قابل توجهی طی سال گذشته نسبت به قبل به عدد ۳۶۰ دانشجو در ۲۱ رشته تحصیلی افزایش یافت.

به گفته وی، در سال گذشته ۳۲ طرح بهداشتی، درمانی و آموزشی در استان به بهره برداری رسید که سرمایه‌گذاری به روز آن ۵ همت بوده است و امسال نیز ۲۴ طرح بزرگ را به ارزش روز ۱۰ همت به بهره برداری خواهیم رساند که عمده‌ترین آنها بیمارستان خاتم، مروست، طرح توسعه بیمارستان مهریز، ام‌آرای میبد، اورژانس تفت و ۱۴ مرکز جامع سلامت، اورژانس و خانه بهداشت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد از اجرای ۷۰ مصوبه شورای بحران دانشگاه در ایام جنگ رمضان خبر داد و گفت: بازدیدها مکرری جهت نظارت بر فعالیت‌های حوزه سلامت در این ایام انجام شد.

وی از اعزام چهار تیم با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی به استان هرمزگان خبر داد و گفت: خدمات درمانی در جزیره ابوموسی و جاسک توسط تیم‌های یزدی ارائه و رضایت‌ندی خوبی کسب شد.

وی همچنین از اعزام دو تیم امدادی از دانشگاه علوم پزشکی یزد به تهران جهت کمک به آسیب دیدگان و مجروحان جنگ تحمیلی خبر داد و افزود: تعداد زیادی از کادر درمان و سلامت استان طی این ایام برای ارائه خدمات داوطلبانه اعلام آمادگی داشتند.

نوری شادکام با بیان این که در ایام جنگ تحمیلی رمضان تعداد ۱۹۲ مجروح در بیمارستان‌های استان یزد بستری و خدمات دریافت کردند، گفت: بخشی از این مجروحان از استان‌های دیگر به یزد اعزام و خدمات دریافت کردند.

وی با بیان این که در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ تعداد ۲۴۵ هزار و ۸۹ نفر در مراکز درمانی استان بستری شدند، این تعداد در مدت مشابه سال قبل را ۲۲۰ هزار و ۵۸ نفر اعلام کرد و گفت: در بازه زمانی مذکور طی سال ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ تعداد افزون بر ۱۲۲ هزار نفر به مراکز اورژانس مراجعه کردند که این تعداد در مدت مشابه قبل از آنها ۱۴۲ هزار و ۷۶۸ نفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تعداد اعمال جراحی صورت گرفته بازه زمانی مذکور برای امسال را ۱۱ هزار مورد و با کاهش نسبت به تعداد ۱۳ هزار و ۱۲۷ مورد مدت مشابه قبل ذکر و اضافه کرد: در بازه مذکور تعداد ولادت‌ها و فوتی‌ها به ترتیب ۱۶۵۰ و ۳۳۱ مورد بوده است.