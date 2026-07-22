به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع در نشست رؤسا و مدیران بیمارستانها، کلینیکهای تخصصی و مدیران حوزه درمان دانشگاه اظهار داشت: برگزاری مستمر این نشستها با هدف بررسی چالشها، هماندیشی، تبادل تجربیات و همافزایی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی در سطح استان انجام میشود.
وی با اشاره به بخشی از عملکرد حوزه درمان در سال گذشته گفت: با وجود محدودیتهای موجود، ۳۷ مورد پیوند اعضا در استان یزد انجام شد که با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش فعالیت برخی مراکز پیوند در استانهای همجوار، دستاوردی ارزشمند برای نظام سلامت استان محسوب میشود.
معاون درمان دانشگاه افزود: در سال گذشته حدود ۲۰ هزار زایمان و سزارین، نزدیک به ۱۹۰ هزار عمل جراحی و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مراجعه به اورژانسهای بیمارستانی استان به ثبت رسیده که نشاندهنده حجم بالای خدمات ارائهشده در مراکز درمانی دانشگاه است.
زارع با بیان اینکه مردم استان یزد و استانهای همجوار اعتماد ویژهای به خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دارند، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات درمانی، رفع چالشهای موجود در مراکز درمانی و حمایت از کارکنان، از مهمترین اولویتهای حوزه درمان دانشگاه است.
وی در پایان با اشاره به فعالیت ۱۵ بیمارستان دولتی در استان گفت: این مراکز بهصورت شبانهروزی خدمات تخصصی و فوقتخصصی را به مردم استان و بیماران ارجاعی از سایر نقاط کشور ارائه میکنند و تلاش میشود با تقویت زیرساختها و افزایش هماهنگی میان مراکز درمانی، کیفیت خدمات بیش از پیش ارتقاء یابد.
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