به گزارش خبرگزاری مهر، گلوبال تایمز در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: وانگ یی وزیر امور خارجه چین امروز دوشنبه در دیدار با خلدون خلیفه المبارک، فرستاده ویژه رئیس امارات در تشریح موضع اصولی چین در مورد وضعیت فعلی غرب آسیا گفت: مسدود کردن تنگه هرمز به نفع منافع مشترک جامعه بین‌المللی نیست و راه حل اساسی در دستیابی به آتش‌ بس جامع و پایدار از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک نهفته است.

خلدون خلیفه المبارک، فرستاده ویژه رئیس امارات نیز از چین به خاطر تمهیدات انجام شده برای سفر ولیعهد این کشور تشکر کرد و گفت که ابوظبی، چین را به عنوان یک شریک راهبردی و دوست ویژه خود می‌ داند.

وی سپس ابراز اطمینان کرد که این سفر به طور مستحکمی همکاری ها در زمینه‌ های مختلف را ارتقا خواهد داد و این موضوع به نفع دو ملت خواهد بود.