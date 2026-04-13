۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

وانگ یی: مسدود کردن تنگه هرمز به نفع جامعه بین‌المللی نیست

وزیر خارجه چین در دیدار با مقام اماراتی در خصوص وضعیت فعلی غرب آسیا گفت: مسدود کردن تنگه هرمز به نفع جامعه بین‌المللی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، گلوبال تایمز در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: وانگ یی وزیر امور خارجه چین امروز دوشنبه در دیدار با خلدون خلیفه المبارک، فرستاده ویژه رئیس امارات در تشریح موضع اصولی چین در مورد وضعیت فعلی غرب آسیا گفت: مسدود کردن تنگه هرمز به نفع منافع مشترک جامعه بین‌المللی نیست و راه حل اساسی در دستیابی به آتش‌ بس جامع و پایدار از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک نهفته است.

خلدون خلیفه المبارک، فرستاده ویژه رئیس امارات نیز از چین به خاطر تمهیدات انجام شده برای سفر ولیعهد این کشور تشکر کرد و گفت که ابوظبی، چین را به عنوان یک شریک راهبردی و دوست ویژه خود می‌ داند.

وی سپس ابراز اطمینان کرد که این سفر به طور مستحکمی همکاری ها در زمینه‌ های مختلف را ارتقا خواهد داد و این موضوع به نفع دو ملت خواهد بود.

    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      مسدود کردن تنگه هرمز به خاطر تجاوز و حمله غیر قانونی و غیرانسانی آمریکا جنایتکار به ایران بوده است.
    • IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      نیروی دریایی و نیروی هوایی متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار تجاوز و حمله به ایران در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم.
    • IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در منطقه به نفع جامعه بین‌المللی نیست.
    • IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      تنگه هرمز و باب المندب اراضی بدون صاحب نیستند بلکه متعلق به ملت ایران و یمن هستند. ما از گروه‌های متجاوز می‌خواهیم عقب نشینی کرده و به شکست اذعان کنند و دست از فکر کردن به هرگونه تجاوز جدید بردارند.
    • IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      تهدید «محاصره دریایی» ترامپ نمایشی و بی‌منطق است
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      دخالت و مداخله آمریکا جنایتکار هم در تنگه هرمز به نفع جامعه بین‌المللی نیست

