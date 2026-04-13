ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی تا روز چهارشنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت، اما اوج این سامانه از بامداد سهشنبه آغاز شده و تا عصر و شب همان روز ادامه دادرد.
وی افزود: از پیامدهای این سامانه میتوان به وزش باد نسبتاً شدید، پدیده مه، رگبار و رعد و برق اشاره کرد و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد.
معقولی با هشدار نسبت به شدت بارشها، بهویژه در روز سهشنبه، اظهار کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، از هماستانیها تقاضا میشود از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها جداً خودداری کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دریا تا روز چهارشنبه مواج خواهد بود و توصیه میشود از انجام فعالیتهای دریایی تا حد امکان پرهیز شود.
