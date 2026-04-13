به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از متخصصان زنان بر ادای دین به کشور و همراهی با ایرانیان همانند نیروهای مسلح در خط مقدم، از راه‌اندازی بازوی خدمات «سلامت و رفاه» در پیام‌رسان بله خبر دادند و یادآور شدند؛ مادران باردار و زنان دارای شرایط اورژانسی که به دلیل دوری راه دسترسی به پزشک ندارند، می‌توانند از ویزیت رایگان این طرح بهره‌مند شوند.

در چنین شرایطی، ممکن است دسترسی به پزشک و ماما سخت باشد. گروهی از پزشکان متخصص و ماماها به صورت جهادی پای کار آمدند و مصمم شدند تا به مادران باردار به صورت آنلاین و رایگان کمک کنند.

حالا فقط لازم است مادران باردار اپلیکیشن بله را نصب کنند و این خدمات را از طریق ربات رسمی به آیدی @drjahadibot در پیام‌رسان بله دریافت کنند.