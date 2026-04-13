محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هم‌اکنون آسمان بیشتر مناطق استان ابری است و گاهی با رگبار باران، رعد و برق و تگرگ همراه می‌شود. سرعت وزش باد از بعدازظهر امروز تا فردا (سه‌شنبه) به حد نسبتاً شدید می‌رسد و هشدار سطح زرد تا پایان وقت فردا اعتبار دارد.

وی با اشاره به مخاطرات جوی پیش‌رو، از هم‌استانی‌ها خواست از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها به دلیل خطر طغیان، و همچنین از صعود به ارتفاعات به دلیل پیش‌بینی رعد و برق خودداری کنند.

رحمان‌نیا افزود: وزش باد شدید احتمال آسیب به تأسیسات مرتفع شهری و روستایی، ساختمان‌های نیمه‌کاره و سازه‌های کم‌استحکام را افزایش می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره روند دمایی گفت: از امروز تا روز چهارشنبه، دمای هوا در اغلب مناطق استان کاهش می‌یابد، اما از پنجشنبه روند افزایشی دما آغاز می‌شود. طی این مدت بارندگی جدیدی در استان پیش‌بینی نمی‌شود.

رحمان‌نیا افزود: ایستگاه لولک‌آباد با صفر درجه سردترین و ایستگاه دستجرده با ۲۲ درجه گرمترین دمای استان را ثبت کرده‌اند. دمای شهر زنجان نیز بین ۲ تا ۱۲ درجه در نوسان بوده است.