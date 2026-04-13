بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری ویژه برنامه چهلمین روز شهادت امام شهید انقلاب اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برگزاری برنامه های پیش روی مجموعه تحت مدیریت خود درباره رهبر شهید توضیح داد: بی تردید یاد و خاطره رهبر شهید از دل و جان مردم و هنرمندان بیرون نخواهد رفت زیرا به همان دلیل که رهبر انقلاب در حوزه های سیاسی تبحر داشتند به همان میزان هنرشناس، هنرمند پرور بودند. این در حالی است که بیانات ایشان و اشعاری که در این روزها از ایشان منتشر می شود، می تواند دستمایه تولیدات و فعالیت های فرهنگی به ویژه در حوزه موسیقی باشد.

وی افزود: قطعا بر این باورم رهنمودهای ایشان راه گشا است و اگر این راهنمایی را سرلوحه قرار بدهیم، می‌توانیم در حوزه فرهنگ به بالندگی برسیم.

رضایی در ادامه صحبت های خود ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تولیدات موسیقایی مرتبط با شهادت امام شهید و جنگ رمضان توضیح داد: علاوه بر فعالیت هایی ‌که در این چهل روز انجام دادیم به میزبانی مجموعه تئاترشهر ویژه برنامه ای تحت عنوان «برای ایران، سرچشمه هنر» را با محوریت تمامی مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور هنری برگزار کردیم که در این راستا برنامه های مختلف هنری به ویژه در حوزه موسیقی برگزار شد که دربرگیرنده موضوعات مختلفی بود.

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان عنوان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته تصمیم داریم سمفونی رهبر شهید و سمفونی با موضوع شهدای گرانقدر مدرسه «شجره طیبه» میناب تولید کنیم. این ۲ سمفونی هم قرار است به صورت ویژه در ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر رونمایی شوند.