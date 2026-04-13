فعالیت ۱۷۰ موکب و برگزاری اجتماعات در ۸۰ نقطه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سالاریمکی ظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با قدردانی از حضور میدانی مسئولان و همراهی مردم، اظهار کرد: آنچه امروز در استان شاهد آن هستیم، جلوهای از تحقق حکمرانی دینی و عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.
وی با اشاره به حضور مستمر نماینده ولیفقیه و استاندار در میان مردم افزود: حضور شبانه مسئولان در موکبها، اجتماعات حماسی، نوروزگاهها و برنامههای مختلف فرهنگی، نشاندهنده رویکردی جهادی و مردمی در مدیریت استان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه اجتماعات گستردهای در نقاط مختلف استان در حال برگزاری است، ادامه داد: در بیش از ۸۰ نقطه استان، اجتماعات شبانه مردمی شکل گرفته و نزدیک به ۱۷۰ موکب به ارائه خدمات و پذیرایی مشغول هستند که این حرکت عظیم، جلوهای از همدلی و انسجام اجتماعی است.
سالاریمکی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس این رویدادها گفت: این حماسهها از طریق شبکه خاوران و همچنین شبکههای سراسری از جمله شبکه یک، سه و خبر در حال پوشش است و بازتاب ملی پیدا کرده است.
وی با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی و خدماتی تصریح کرد: مجموعههایی مانند شهرداریها، شوراهای اسلامی و سایر نهادها با برنامهریزی منسجم در میدان حضور دارند و اقدامات مؤثری در خدمترسانی به مردم انجام دادهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حضور همه مدیران در میدان خاطرنشان کرد: انتظار میرود مدیرانی که حضور کمتری در این عرصه دارند، با ورود جدیتر به میدان، به تقویت این حرکت جمعی کمک کنند.
سالاریمکی با بیان اینکه حماسههای خیابانی یک سرمایه ارزشمند برای کشور است، افزود: این ظرفیت مردمی میتواند در عرصه دیپلماسی و میدان نیز اثرگذار باشد و باید بهعنوان یک پشتوانه راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به اجرای طرح «زندگی با آیهها» در استان اشاره کرد و گفت: در این طرح، بیش از ۹ هزار نفر بهعنوان سفیران قرآنی فعالیت دارند که این آمار در مقایسه با بسیاری از استانها قابل توجه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: پویش «جان فدا» نیز با الهام از آیات قرآن در استان در حال اجراست و مشارکت خوبی از سوی مردم شکل گرفته که نیازمند تقویت و تداوم است.
سالاریمکی با تأکید بر نقش فعالیتهای فرهنگی در کنار سایر حوزهها بیان کرد: کار تبلیغی و فرهنگی مکمل اقدامات اقتصادی و اجرایی است و باید با توکل به خدا و انسجام بیشتر ادامه یابد.
وی در پایان از فرمانداران و مسئولان شهرستانها خواست با تقویت فعالیتهای تبیینی و حضور مؤثرتر در میدان، زمینه گسترش این حرکت مردمی را فراهم کنند.
