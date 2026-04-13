به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منابع طبیعی رضا افلاطونی امروز در نشست با حسن عبدلیانپور - رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان بهویژه شهدای این سازمان گفت: بلافاصله بعد از حمله ناجوانمردانه و ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور، با نهادهای سازمان ملل مکاتبه کردیم و حمله به سازمان و تخریب موزه و کتابخانه را گزارش کردیم.
وی افزود: سازمان منابع طبیعی کشور به عنوان حافظ عرصههای منابع طبیعی و انفال از سال ۱۲۸۴ با نامهای مختلفی مثل سازمان جنگلبانی مشغول فعالیت بوده است و ۱۲۰ سال معادل دو برابر عمر رژیم منحوس صهیونیستی قدمت دارد.
رئیس سازمان منابعطبیعی با اشاره به اینکه این سازمان بعد از انقلاب اسلامی برای حفاظت از انفال ۳۰ شهید تقدیم کرده است، گفت: در جنگ رمضان هم هفت نفر دیگر از همکاران به شهادت رسیدند که هر کدام در منصب خود جزو بهترینها بودند.
افلاطونی در پایان بر تسریع در اجرای اقدامات مورد نیاز برای طرح دعوی حقوقی بینالمللی تاکید و اظهارکرد: خسارتهای وارده هم از نوع انسانی، هم از نوع ابنیه و ساختمان و هم از نظر آثار تخریبی حملات در محیط زیست و عرصههای منابعطبیعی قابل بررسی و پیگیری است.
