به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور، به همراه جمعی از مدیران ستادی، در بازدیدی سرزده از اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند، روند حفاظت از عرصههای ملی و پلاکهای حساس ثبتی را بهطور میدانی بررسی کرد.
وی در نشستی با جنگلبانان و کارشناسان این شهرستان، ضمن واکاوی پروندههای مربوط به زمینخواری، بر برخورد بدون اغماض با متصرفان غیرمجاز تأکید کرد و گفت: حمایت از معیشت و تجهیزات نیروهای خط مقدم حفاظت، اولویت قطعی سازمان است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه این بازدید، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیریت و کارکنان منابع طبیعی دماوند در صیانت از اراضی ملی، دستور تخصیص اعتبارات ویژه برای نوسازی لجستیک یگان حفاظت و رسیدگی فوری به مطالبات رفاهی کارکنان را صادر کرد.
افلاطونی در پایان با تأکید بر اینکه «امنیت شغلی محافظان طبیعت، ضامن امنیت زیستی کشور است»، خاطرنشان ساخت: ستاد سازمان با تمام توان از حقوق قانونی جنگلبانان و کارشناسان در صیانت از انفال حمایت خواهد کرد.
