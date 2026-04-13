تأمین و توزیع بیش از ۳۴ هزار تن کالاهای اساسی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه تأمین امنیت غذایی استان، اظهار کرد: با هدایت استاندار و برگزاری جلسات مستمر، آمادگی کامل برای مدیریت شرایط خاص و تأمین کالاهای اساسی از پیش در استان ایجاد شده بود.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار با همکاری دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و نظارتی انجام شده است، افزود: در طول ماه‌های گذشته، جلسات منظم تنظیم بازار و کمیته‌های تخصصی برگزار شد و همین موضوع موجب شد استان در حوزه تأمین کالاهای اساسی با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۴ هزار تن محصول از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در استان تأمین و بخش قابل توجهی از آن در داخل استان توزیع و بخشی نیز به سایر استان‌ها ارسال شده است.

اسفندیاری با اشاره به عملکرد حوزه دام و طیور گفت: در بخش تخم‌مرغ حدود ۸ هزار و ۷۰۰ تن تولید و توزیع انجام شده و همچنین در حوزه روغن بیش از ۲ هزار تن و از طریق شرکت‌های مباشر و بخش خصوصی بیش از ۱۳ هزار تن کالا در شبکه توزیع قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۸۰ هزار تن نهاده دامی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی در استان توزیع شده است، افزود: تأمین نهاده‌ها با همکاری دولت و بخش خصوصی به‌صورت مستمر انجام شده و هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در جریان شرایط ویژه اخیر نیز مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله گندم، آرد، برنج، شکر و مرغ به‌صورت دقیق انجام شد و هیچ کمبودی در بازار استان ایجاد نشد.

اسفندیاری با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در استان تصریح کرد: در ایام مختلف، از جمله شرایط بحرانی اخیر، توزیع روزانه و مستمر کالاها انجام شده و به‌طور میانگین هزاران تن کالا در سطح استان توزیع شده است.

وی همچنین به مدیریت حوزه گندم و تولیدات کشاورزی اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، هیچ‌گونه خروج غیرقانونی گندم از استان وجود نداشته و روند تأمین و ذخیره‌سازی با نظارت کامل در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی استاندار، دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان افزود: امروز خراسان جنوبی در تأمین کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این موفقیت حاصل هم‌افزایی مجموعه مدیریت استان و بخش کشاورزی است.