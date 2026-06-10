به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: کشور در یک سال گذشته در مقاطع مختلف با بحران‌ها و تلاطم‌های متعددی از جمله جنگ ۱۲ روزه، مسائل منطقه‌ای و جنگ رمضان مواجه بوده است و بی شک نخستین بخشی که از این شرایط تأثیر می‌پذیرد، معیشت و سفره مردم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مهم‌ترین محورهای برنامه‌های این سازمان را افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب، افزایش تولید، توسعه کشاورزی پایدار، توسعه روش‌های نوین آبیاری، کشاورزی حفاظتی، کشت مستقیم و ارتقای کیفیت محصولات عنوان کرد.

اسفندیاری با اشاره به اولویت تأمین معیشت مردم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت و انرژی مجموعه جهاد کشاورزی صرف تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی می‌شود، زیرا معتقدیم سفره مردم نباید دچار مشکل شود.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه پس از آزادسازی قیمت نهاده‌ها، هزینه تولید به شکل قابل توجهی افزایش یافت، اما قیمت محصولات تولیدی به همان نسبت رشد نکرد و در مواردی تولیدکنندگان با کاهش سودآوری و حتی زیان مواجه شدند.

شرایط جنگ کشور را با کمبود کالا رو به رو نکرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد استان در دوران بحران اخیر گفت: در روزهای ابتدایی جنگ رمضان، مصرف برخی اقلام تا سه تا چهار برابر افزایش یافت و طی سه روز حدود ۵۰۰ تن مرغ در استان توزیع شد، اما به دلیل پیش‌بینی‌های انجام‌شده و ذخیره‌سازی مناسب کالاهای اساسی، هیچ‌گونه کمبود یا بحرانی در تأمین نیازهای مردم به وجود نیامد.

وی افزود: خوشبختانه مردم خراسان جنوبی در شرایط بحرانی از رفتارهای هیجانی و خریدهای غیرضروری پرهیز کردند که این موضوع نقش مهمی در حفظ آرامش بازار داشت.

اسفندیاری با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان بیان کرد: سالانه بیش از یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در خراسان جنوبی تولید می‌شود که ارزش اقتصادی آن بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و سهم قابل توجهی در اقتصاد استان دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به پروژه‌های عمرانی اجرا شده در سال گذشته گفت: تعداد ۲۵۲ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در سطح استان اجرا شده است.

وی افزود: در حوزه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، استان در سه ماهه نخست سال جاری جزو استان‌های برتر کشور قرار گرفته است وهمچنین سال گذشته بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به بخش کشاورزی پرداخت شد که زمینه اشتغال بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ نفر را فراهم کرد.

احداث ۹۰ نیروگاه خورشیدی در جوار چاه های کشاورزی

اسفندیاری در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۹۰ نیروگاه خورشیدی در جوار چاه‌های کشاورزی به بهره‌برداری رسیده و ۴۵ واحد دیگر نیز در دست اجرا است.

وی تأمین نهاده‌های دامی را از دیگر موفقیت‌های استان برشمرد و اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۴۱۳ هزار تن نهاده دامی شامل ذرت و سویا برای واحدهای تولیدی استان تأمین شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین کودهای کشاورزی گفت: طی سال گذشته بیش از ۲۲ هزار تن انواع کود شیمیایی وارد استان شد و حتی در دوران بحران اخیر نیز بیش از هشت هزار و ۵۰۰ تن کود مورد نیاز کشاورزان تأمین و ذخیره‌سازی شد.

اسفندیاری یادآور شد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تأمین کودهای مورد نیاز کشاورزان استان وجود ندارد و ذخایر کافی برای فصل زراعی پیش رو نیز فراهم شده است.