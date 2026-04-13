پیکر یک شهید جنگ تحمیلی آمریکا در فریمان تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اداری شهرستان فریمان معطر به عطر پیکر مطهر شهیدان شافعی و نظرزاده شد، این جلسه با یاد و خاطره و تجدید پیمان با امام شهید و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم و با حضور خانواده این شهدا برگزار شد.

مهدی ناصری، فرماندار فریمان در این مراسم اظهار کرد: شهادت جوانان گرانقدر شافعی و نظرزاده جمعیِ یگان هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در حملات ددمنشانه آمریکای جنایتکار طی روزهای گذشته به یکی از پایگاه های دفاعی کشور، به فیض شهادت نائل آمدند را خدمت خانواده و اهالی شهرستان تبریک و تسلیت عرض می کنم.

فرماندار فریمان افزود: خانواده شهدا، اربابان مدیران و مسئولان و کارگزاران هستند و همه تلاش خود را مصروف خواهیم کرد تا از آلام ایشان کاسته و نیازهای ایشان را مرتفع کنیم.

پیکر شهید شافعی ظهر دوشنبه در شهر فرهادگرد با حضور مردم انقلابی این شهر تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرد شد.

همچنین پیکر شهید نظرزاده به زادگاهش روستای «لوشاب» منتقل و پس از وداع اهالی با این شهید گرانقدر، برای تشییع و خاکسپاری به مشهد منتقل شد.