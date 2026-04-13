۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

پیکر مطهر شهید حمله آمریکایی- صهیونیستی در سبزوار تشییع شد

مشهد- پیکر پاک پاسدار شهید«محمد علیزاده» که در حملات وحشیانه صهیونیستی و آمریکایی به شهادت رسیده بود در سبزوار تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسدار شهید«محمد علیزاده» در جریان عملیات‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جنگ آمریکا و اسرائیل جنایتکار در محل جزیره لاوان به شهادت رسیده بود که با حضور مسئولان، روحانیان، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده معظم شاهد و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در سبزوار تشییع شد.

مردم ولایتمدار سبزوار در این آیین با شعارهای «مرگ بر آمریکا/ مرگ بر اسرائیل/ لبیک یا زینب (س) / لبیک یا حسین(ع)/حیدر، حیدر و این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده » با محکومیت تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی بر تداوم راه این شهید و تمامی شهدای انقلاب اسلامی تاکید کردند.

پیکر این شهید با بدرقه مردم قدرشناس سبزوار پس از اقامه نماز در مسجد جامع در طول خیابان بیهق تشییع و سپس در جوار یاران شهیدش در آستان مقدس شهیدان سبزوار آرام گرفت.

