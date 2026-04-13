شبکه ارتباطی استان بوشهر پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت شبکه ارتباطی استان بوشهر اظهار کرد: بر اساس اعلام هلال احمر، استان بوشهر در جنگ رمضان رتبه پنجم را از نظر فراوانی حملات دشمن داشته است.

وی اضافه کرد: از همان ساعات اولیه وقوع تجاوزات اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی، مجموعه ارتباطات استان با اتخاذ تمهیدات لازم به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی وارد عمل شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: تأمین مسیرهای پشتیبان برای قطعی ارتباط جزیره خارگ، برقراری رومینگ بین اپراتوری برای مناطقی که پوشش ارتباطی خود را از دست داده‌اند مانند جزیره استراتژیک فارسی، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که برای جلوگیری از اختلال در ارتباطات استان انجام شده است.

وی گفت: در جزیره راهبردی خارگ، علیرغم حمله های مکرر و هرروزه دشمن، شرکت ارتباطات زیرساخت رفع خرابی و برقراری ارتباط جدید به منظور پایداری شبکه ارتباطی ایجاد کرد.

سملیان اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته هماهنگی به جهت تامین ۱۲۰ هزار لیتر سوخت دیزل ژنراتور های مراکز و ایستگاه های ارتباطی در صورت قطع برق، انجام شد.

وی تشریح کرد: ۱۳۷ دفتر پیشخوان شهری در طی جنگ بدون تعطیلی به مردم شریف استان بوشهر خدمت رسانی کردند و یک اپراتور در استان بوشهر و طی جنگ ۴۰ روزه ۱۳۴ رفع خرابی جهت پایداری ارتباطات انجام داده است.

وی افزود: همزمان با هجوم وحشیانه دشمن به مناطق زیرساختی و غیر نظامی نظیر منطقه ویژه پارس جنوبی عسلویه، اسکله صیادی جفره، اسکله مسافر بری والفجر و ساختمان اداره کل هواشناسی فرودگاهی استان بوشهر، با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش های شبانه روزی همکاران حوزه زیرساخت و مخابرات استان، الحمدالله تا کنون شبکه ارتباطی استان پایدار بوده و در حال خدمت رسانی به شهروندان عزیز است.

سملیان گفت: در روز های اخر سال ۱۴۰۴ و در راستای آمادگی هر چه بیشتر دستگاه های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با سناریو جنگ ترکیبی آمریکایی-صهیونیستی تمامی سناریو های پاسخگویی به رخداد ها و پایداری ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پارس تمرین شده بود که همین مسئله توانست در روزهای جنگ زمان پاسخ گویی را کاهش و هماهنگی بین دستگاه ها را افزایش بخشید.

پایداری شبکه مخابراتی جزیره خارگ در برابر تهاجمات دشمن

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در طی مراسمی از مجاهدت‌های مخلصانه پرسنل و مدیریت مقتدرانه زهره شنوئی مدیر محترم مرکز مخابرات جزیره خارگ، در حفظ و صیانت از زیرساخت‌های ارتباطی کشور در شرایط جنگی تجلیل به عمل آمد.

علی سملیان با اشاره به توطئه‌های ددمنشانه و حملات موشکی دشمن جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به زیرساخت‌های حیاتی کشور به خصوص جزیره خارگ، از نقش کلیدی مدیریت مرکز مخابرات خارگ در استمرار پایداری شبکه در سخت‌ترین شرایط جنگی قدردانی شد.

وی افزود: در حالی که دشمن با هدف ایجاد اختلال در شریان‌های اصلی ارتباطی و ایجاد جنگ روانی، این منطقه استراتژیک را آماج حملات خود قرار داده بود، درایت و ایستادگی ایشان و پرسنل فداکار مخابرات، مانع از بروز هرگونه خلل در شبکه ارتباطی این جزیره مقاوم گردید.

جزیره خارگ به عنوان پیشانی اقتصادی و دفاعی کشور، با تلاش شبانه‌روزی این مجموعه، همچنان با پایداری کامل در شبکه مخابراتی، به خدمت‌رسانی خود ادامه می‌دهد.