افزایش دوبرابری میزان بارشها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه سال آبی جاری

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین ارقام بارشی، از آغاز سال آبی جاری تاکنون در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۳۱۰.۹ میلیمتر بارش داشته ایم که این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته، ۱۶۶.۷ میلیمتر بود.

وی افزود: در مجموع تا کنون شهرستان سردشت با ۱۱۵۵.۵ میلیمتر بیشترین میزان بارش را در استان داشته است و پس از آن پیرانشهر با ۱۰۱۶.۲ و اشنویه با ۶۷۰ میلیمتر جایگاههای دوم و سوم را دارند.

وی در خصوص وضعیت آب و هوایی استان نیز گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی، با خروج سامانه بارشی از منطقه هرچند از میزان ناپایداری های جوی در استان کاسته شده، ولی گذر امواجی کم دامنه از تراز میانی جو طی بعدازظهر امروز تا اوایل وقت روز چهارشنبه سبب رشد ابرهای همرفتی و رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد در برخی نقاط بویژه نیمه شمالی استان خواهد شد.

قربانپور افزود: از بعدازظهر فردا تا اواخر هفته جاری جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد شد و طی این مدت مه رقیق صبحگاهی پدیده غالب نقاط استان خواهد بود.

وی یادآور شد: از نظر دمایی طی صبح امروز کمینه دمای ارومیه منفی ۲.۷ درجه گزارش شد و تکاب منفی ۳.۵ سردترین نقطه استان گزارش شده است و براساس الگوهای دمایی با تداوم جریانات شمالی در منطقه تا اوایل وقت روز چهارشنبه برودت هوا در سطح استان ادامه خواهد داشت و از روز پنجشنبه بتدریج شاهد روند افزایشی دما در استان خواهیم بود.