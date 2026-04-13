  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

نوجوانان فعال مسجدی روستای شلدان تجلیل شدند

بوشهر- مراسم تجلیل از نوجوانان فعال مسجدی روستای شلدان در بخش بوشکان دشتستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دشتستان عصر دوشنبه در این مراسم ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رض)، به حضور پرشور و گسترده مردم در صحنه با توجه به شرایط حساس کشور تأکید کرد.

حجت الاسلام حسن مصلح فداکاری و ایثارگری های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در جنگ با استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل ستود و اظهار کرد: ملت ما زیر بار ذلت نمی رود و تا آخرین قطره خون خود از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

امام جمعه دشتستان از دهیاری، شورای اسلامی و هیئت امنای مسجد امام حسن مجتبی (ع) روستای شلدان به جهت برگزاری مراسم مذهبی و انقلابی تشکر کرد.

در این مراسم از نوجوانان دختر و پسر فعال شرکت کننده در برنامه های فرهنگی مسجد توسط امام جمعه دشتستان، بخشدار و مسئولین بخش بوشکان تجلیل بعمل آمد.

کد مطلب 6800267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها