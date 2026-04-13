۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

خبر بد برای رژیم صهیونیستی؛

مجارستان در مسیر بازگشت به دیوان کیفری بین‌المللی است

یک رسانه صهیونیستی اعلام کرد که نخست‌ وزیر منتخب مجارستان، درخواست الحاق مجدد کشورش به دیوان کیفری بین‌المللی را ارائه می کند؛ اقدامی که می‌تواند فشارهای حقوقی بر تل‌آویو را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم اعلام کرد که پیتر ماگیار نخست‌ وزیر منتخب مجارستان، قصد دارد درخواست الحاق مجدد کشورش به دیوان کیفری بین‌ المللی در لاهه را ارائه کند.

این تصمیم در صورت تحقق، می‌ تواند فشارهای حقوقی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی را افزایش دهد.

لازم به ذکر است که ویکتور اوربان، نخست‌ وزیر کنونی مجارستان و از حامیان رژیم صهیونیستی، پس از ۱۶ سال حضور در قدرت در انتخابات پارلمانی این کشور شکست خورد.

وی رقابت را به رقیب خود پیتر ماگیار رهبر حزب مخالف «تیسا» واگذار کرد.

گفتنی است که پیشتر حماس در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از پیوستن رسمی هلند و ایسلند به پرونده شکایت مطرح‌ شده در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب نسل‌کشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه استقبال می‌کند.

کد مطلب 6800299

